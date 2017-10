'La terra parla', nova secció a Levante-EMV

Levante-EMV estrenarà demà una nova secció en valencià que, amb el títol de ´La terra parla´ té com a objectiu apropar als seus lectors i lectores a la terminologia tradicional del món del camp tant pel que fa al seu vocabulari com en allò referent a refranys i dites populars. Moltes generacions de valencians han viscut gràcies a la terra i del vincle amb ella va nàixer una saviesa ancestral que ha anat passant de generació en generació fins el dia de hui.

La nova secció ha estat creada amb la col·laboració de la Unió de Llauradors i Ramaders i eixirà cada dia a estes pàgines de Panorama de dimarts a dissabte. ´La terra parla´ naix «amb la voluntat de què no es perda eixe patrimoni cultural tan divers, ric i important que tenim», ha explicat el director de Levante-EMV, Julio Monreal.

Així mateix, i com ja ve fent des de fa anys Prensa Valenciana -editora del diari líder de la C. Valenciana- este nou projecte ve a engrossar les nombroses iniciatives posades en marxa per al foment del valencià, tant en el seu format en paper com en la pàgina web. Una iniciativa que se suma, enguany a la informació de pilota en valencià i a entrevistes i reportatges en la nostra llengua al suplement econòmic El Mercantil Valenciano.