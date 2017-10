Un 'wikimarató' il·lumina el MuVIM amb continguts sobre el segle XVIII

El Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) de València va acollir ahir un taller d'edició de Wikipedia en forma de «wikimarató» per a difondre continguts i recursos entorn del «Segle de les Llums». Va estar orientat tant a «wikipedistas» habituals com a curiosos i persones que no coneixen el funcionament de la popular enciclopèdia en línia. L'entrada al taller fou lliure i gratuïta fins a completar l'aforament, amb el requisit que els participants anaren acompanyats del seu propi dispositiu electrònic.

Aquest projecte conjunt entre Amical Wikimedia -l'associació que aglutina als «wikipedistes»- i el MuVIM - l'únic centre a Europa dedicat específicament a la difusió de la Il·lustració-, va tractar de relacionar l'era de la informàtica amb el conegut com a «Segle de les Llums».

La sessió va formar part d'un «wikiconcurs» consistent en una selecció de 12 temes, que van des de Francisco Pérez Bayer al libertinisme de Lucilo Vanini. Es tracta d'un projecte multilingüe, on es podia participar en qualsevol de les prop de 300 edicions idiomàtiques que comprèn l'enciclopèdia on-line.