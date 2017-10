La ceràmica bull a Manises

Manises torna a celebrar un any més la seua Biennal Internacional de Ceràmica en què serà l'edició número XIII d'aquesta mostra internacional, la qual connecta la tradició amb la modernitat, enllaçant el passat d'una ceràmica tradicional amb el present de l'art contemporani.

Aquesta XIII Biennal Internacional de Ceràmica s'inaugurarà el pròxim divendres 3 de novembre, a les 19.30 hores, en la sala d'exposicions temporals del MUMAF. A més, durant els dies anteriors i posteriors a la inauguració d'aquest certamen, es realitzaran de forma paral·lela una sèrie d'activitats a la nostra ciutat.

Ahir la Casa de la Cultura de Manises va acollit la inauguració de l'exposició d'Estela Miguel, una col·lecció de peces basades en la relació d'afectes entre la ceràmica i la introducció d'altres tipus de materials.

Hui dimarts la mateixa Estela Miguel oferirà, a les 10.00 hores, una màster class a l'Escola d'Art i Superior de Ceràmica de Manises. Aquesta, comptarà amb una primera part on l'artista donarà una conferència per mostrar el procés d'elaboració de la seua obra. I la segona, consistirà en un mini-taller pràctic on els participants podran realitzar obres artístiques mitjançant el mètode de peces assemblades que Estela Miguel utilitza.

El dijous 2 de novembre, a les 19.30 hores, s'inauguraran al Museu de Ceràmica de Manises les exposicions de dues guardonades en l'última edició de la Biennal. D'una banda, Petra Bittl, premiada en l'apartat d'art, i d'altra, Sonia Ferragut, guanyadora del premi de disseny.

El divendres 3 de novembre serà la jornada més important d'aquesta XIII Biennal Internacional de Ceràmica, on a més de la roda de premsa convocada a les 12.15 hores en el Museu de Ceràmica i la inauguració oficial de la Biennal en la sala d'exposicions temporals del MUMAF a les 19.30 hores, tindrà lloc el lliurament de premis als guanyadors de la present edició en un acte a l'Auditori Germanies que començarà a les 20.30 hores, i que es clausurarà amb un concert a càrrec del grup de càmera Suite Art, qui oferirà al públic un repertori de peces musicals en honor al guanyador interpretant música del seu país d'origen.

Dos categories

Els premis de la XIII Biennal Internacional de Ceràmica estan distribuïts en dues categories, la primera d'Art, de creació lliure, i la segona de Disseny de Producte, enfocat a peces de volum de caràcter utilitari i/o decoratiu, amb els seus corresponents esments d'honor. Dins de la primera categoria trobem el premi President de la Generalitat Valenciana dotat amb 5.000€, el premi Diputació de València amb una dotació de 3.000€, i el premi Ciutat de Vénissieux, ciutat agermanada amb el nostre municipi, que entregarà la quantitat de 1.800€ a la persona guardonada. El premi Disseny de Producte Ceràmic Ciutat de Manises comptarà amb un reconeixement econòmic de 3.000€. A més, enguany per primera volta, la ciutat de Montelupo Fiorentino amb la qual Manises està també agermanada, oferirà a una persona la possibilitat de realitzar una residencia artística a la seua ciutat. La present edició ha acollit a 218 ceramistes de 33 països diferents, els quals han presentat un total de 362 obres.