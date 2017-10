La diputació dóna la benvinguda als nadons en valencià amb «Bressolant»

La Diputació de València, a través de la Unitat de Normalització Lingüística, donarà la benvinguda a casa als nadons en valencià, a través d´una campanya orientada als futurs pares i mares dotada d´un estoig amb consells per a posar el nom més bonic a la criatura, fomentar la lectura en valencià i recuperar les paraules lligades als primers mesos de vida, a més de disposar de la música adient per als moments més íntims: les cançons de bressol.

La iniciativa ha estat presentada a l´Hospital General de València pel diputat de Cultura, Xavier Rius; la cap de la Unitat, Immaculada Cerdà; la directora mèdica de l´Hospital, Pilar Canelles; i la cap del Servei de Pediatria, Empar Lurbe, a més de comptar amb la col·laboració de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua i la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura. Rius ha destacat que mitjançant esta iniciativa «tractem de promoure que els pares i mares no abandonen allò que ens singularitza: la nostra llengua i la nostra cultura. Esta campanya obri una finestra a l´enriquiment i la idiosincràsia valenciana, per tal de transmetre la nostra llengua als nostres fills i filles, ja des de les edats més primerenques, a més de constituir un element integrador entre els ´nouvinguts´ al nostre territori dintre d´un context globalitzador».

Per la seua part, la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà, ha incidit en que aquesta iniciativa «tracta d´acollir els nadons de la manera més dolça possible a través de les paraules. Com la tribu que acull a una nova criatura». Unes eines que, a la seua vegada, «estan encaminades a poder comptar amb fills i filles lectores».

Empar Lurbe, cap del Servei de Pediatria de l´Hospital General Universitari de València, ha agraït la posada en marxa d´esta campanya ja que, segons el seu parer, «contribueix al repte d´aconseguir que la infància siga una de les etapes més felices».