Naix l'Escola Cívica per la Innovació per a dissenyar accions que milloren València

Las Naves i CivicWise van presentar ahir a València l´Escola Cívica d´Innovació, un espai d'aprenentatge i experimentació que té com a finalitat situar processos d'aprenentatge i intel·ligència col·lectiva en els barris de la ciutat. Esta iniciativa fomentarà activitats en col·laboració amb entitats locals, universitàries, professionals, cíviques i plataformes internacionals enfocades a la recerca i formació sobre Innovació i Disseny Cívic.

La presentació de l´Escola Cívica d´Innovació s'ha realitzat en el marc de l'esdeveniment internacional Transeuropa Festival- Convergent Cities, un festival internacional i itinerant sobre política art i cultura que s'ha celebrat recentment a Madrid.

Esta escola a través de diferents línies de recerca vol estudiar com d'una manera transversal i participativa es pot millorar la construcció de la ciutat, amb una empremta clarament ´glocal´, local per l'estreta relació amb els barris i global per les sinergies amb altres experiències internacionals similars.

L'objectiu de l'escola és aplicar en un territori acciones de co-aprenentatge per a bolcar la intel·ligència col·lectiva que hi ha a València en favor de la ciutadania. Totes les persones assistents a l'esdeveniment, procedents de diferents sectors de la ciutat, universitari, civil, investigador, professional? van estar participant en la fase de co-disseny de la jornada treballant en diferents grups de treball i lineas de recerca.

En estos grups de treball es va aprofundir en temes relacionats amb la interacció amb els barris, els camps de recerca en què els que es va a treballar col·lectivament, la construcció d'ecosistemes de sinergies sumant les activitats ja actives i la creació de possibles laboratoris per a construir un marc obert d'intercanvi d'experiències.

Les Taules de co-creació van definir quatre línies d'acció prioritària, «Recerca», «Sinergies i xarxes», «Barri» i «Labs» per a començar a treballar focalitzant els esforços en aqueixes adreces. Els grups són oberts i inclusius i qualsevol persona interessada pot sumar-se o posar-se al dia a través de la pàgina web: www.escolainnovaciocivica.com .