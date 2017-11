Llíria rep el Premi Euterpe de la Federació de Bandes

L´Ajuntament de Llíria ha rebut el Premi Euterpe 2017, que concedix la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) en la categoria d´institució o empresa pública o privada. L´entitat federal convoca anualment estos guardons amb l´objectiu de distingir aquelles persones, institucions i iniciatives que destaquen pel seu art musical bandístic o orquestral, així com pel foment de qualsevol tipus de manifes­tacions musicals d´interés notori.

La FSMCV va fer públic la resolució de la 18a edició d´estos premis durant la celebració de la seua 49a Assemblea, que va tindre lloc al municipi d´Elda i a la que va assistir l´alcalde edetà, Manolo Civera. Des de la Federació s´ha valorat la contribució històrica de l´Ajuntament de Llíria al foment de la cultura musical de la Comunitat, la promoció dels seus músics i del moviment bandístic, treball que ha servit per a executar nombroses iniciatives.

"Des del consistori estem molt agraïts per este guardó, perquè significa reconéixer no sols el treball realitzat per les distintes corporacions locals en favor de la cultura i l´educació musical, sinó també per la contribució dels seus veïns i societats a la música valenciana", ha manifestat l´alcalde Manolo Civera.

Civera ha volgut destacar que "la base d´esta implicació es traduïx hui en dia en què l´Ajuntament de Llíria destina en els pressupostos municipals prop de 300.000 euros anuals a la subvenció de les cinc agrupacions de la localitat, a la qual cosa cal sumar l´organització i promoció de moltes altres activitats i iniciatives musicals".

L´Ajuntament rebrà el premi de la mà del president de la Generalitat, Ximo Puig, el pròxim 22 de novembre, jornada en què se celebra el dia de la patrona dels músics, Santa Cecília.