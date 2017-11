Una plaça plena de lletres i imaginació

Conta contes, presentacions, periodisme, literatura, teatre, signatura de treballs i moltes novetats és tot el que es pot vore, i gaudir plenament estos dies en la plaça de l´Ajuntament de València, un espai convertit en una gran llibreria amb més de 40 editorials i prop de 4.000 títols fins el proper diumenge.

Organitzada per la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), la cinquena edició de la Plaça del Llibre va obrir ahir dia de Tots Sants amb nombroses presentacions i una gran assistència de públic. Entre les primeres cal nomenar «Mar i el llibre negre» (Edicions 96), de Manel Àlamo; «La mar en octubre» (Pagès editors), de Jaume Ros; « No sigues rata (Vincle)», de Teresa Broseta i Toni Cabo; la traducció al valencià de «Flor de Maig» (Austrohongaresa de Vapors), de Blasco Ibáñez; «L´últim llop de la Serrella» (Lletra Impresa Edicions), de Jordi Raül Verdú, i «La memòria de les ones» (Balandra), de Pepa Guardiola. A més, i per a les lectores i lectors més joves Rebombori va fer el contacontes ´Espanta la por´, un acte organitzat per les biblioteques municipals de València.

Les activitats de la vesprada es van iniciar amb les presentacions de «Joan Miró, un món de colors» (Lletra Impresa Edicions), d´Irene Verdú, Maria Martínez i Noèlia Conca; «Nosaltres els vertebrats» (Denes), de Vicent Artur Moreno; «Black Friday» (Sembra Llibres), del periodista Antoni Rubio, i «Si ho necessites, mataràs» (Tívoli), de Joan Tur.

La literatura eròtica també va tindre protagonisme amb la presentació de la Col·lecció La serp. Literatura eròtica en valencià, d´El Petit Editor, amb els primers llibres «Com ales d´àngel negre», de Francesc Mompó, i «A l´estiu el sexe somriu», de Manel Joan i Arinyó. La presentació d´ «En mi la nit, en tu la llum» (Pagès editors), de Alejandro Llabata i el contacontes Domingo Chinchilla van finalitzar els actes de la jornada de la Plaça del Llibre.