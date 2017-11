Mig segle de la llavor de l'escola en valencià

Fa 50 anys, un grup de mestres valencians decidiren fer front a la dictadura i al nacional catolicisme que impregnava les aules i començaren a ensenyar valencià, prohibit en aquell moment a les classes. A més, també consideraren que calia introduir una pedagogia nova, basada en les teories de Célestin Freinet, que convidava a l´alumne a expressar-se lliurement. Ara, en 2017, els precursors de l´ensenyament en valencià i protagonistes d´esta renovació, el Col·lectiu de Mestres Jubilats Freinet, ha inaugurat a l´Octubre Centre de Cultura Contemporània de València, una exposició que resumix la seua trajectòria des de 1964 fins a 1983.

A través de panells informatius, fotografies i vitrines amb llibres i documents, «Cinquanta anys construint un model d´escola en valencià» reflectix el passat de l´ensenyament en valencià i els plantejaments reivindicatius, didàctics i sociolingüístics que es feren este grup de mestres d´aleshores.

El punt de partida és el primer estatge «Llengua i cultura» que celebraren a Sant Pau d´Albocàsser on, dècades abans, també es reuní un grup de docents republicans renovadors. El mestre, escriptor i investigador Alfred Ramos repassà ahir totes les etapes del moviment, ara vinculat a Escola Valenciana.

El 1964, va nàixer el primer moviment modern de renovació pedagògica, al caliu de Lo Rat Penat, ja que al franquisme l´associacionisme no estava permés i així el grup estava, en certa manera, protegit. El gir d´esta entitat cap al secessionisme lingüístic, explica Ramos, va fer que en 1971 els mestres es desvincularen i foren coneguts com a Grup Freinet del País Valencià. A més del valencià, els docents també s´inspiraven en les idees innovadores del referent francés, que proposava introduir a les aules teories antiautoritàries i democràtiques que donaven llibertat als alumnes.

En 1974, naix l´Associació per la Correspondència i la Impremta a l´Escola i, més tard, els mestres formen el Moviment Cooperatiu Escola Popular, vigent fins a l´actualitat. El valencià, el cooperativisme, l´estima per la terra i l´ofici, i la renovació pedagògica són elements sempre present en eixos anys, malgrat els canvis, assegura l´ara mestre jubilat.

Per a Ramos, esta «no és una pedagogia nascuda en un laboratori» i, a més, sitúa a l´alumne «a la mateixa altura que el mestre».

A la inauguració de la mostra també prengué la paraula Ferran Zurriaga. Per a ell, el treball consistí en «introduir la llengua d´una forma viva i alegre, lligada a les emocions». Encara reivindica que «hi ha molt de camí per fer» en l´ensenyament en valencià, però destaca que en aquell moment «era impensable» que la llengua pròpia tinguera la presència actual a les escoles.

Per al president de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Ramon Ferrer, estos mestres encarnen «un projecte vital per l´ensenyança en la nostra llengua», que van dur a terme «amb voluntat i sacrifici». Amb «esforç», apunta, obriren «nous camins en el món educatiu, que va calar com la pluja fina».

Carme Miquel, membre del col·lectiu i escriptora, explica que en l´actualitat encara es reunixen periòdicament i que un grup de joves docents han agafat el relleu de Freinet. De fet, ara preparen el 45é congrés estatal del Moviment Cooperatiu d´Escola Popular que es celebrarà a València en juliol.

A més de l´exposició, el col·lectiu també ha organitzat esta vesprada a l´ajuntament de València, un homenatge a la mestra republicana Empar Navarro, i dissabte de matí es debatrà el passat, present i futur del valencià a l´Aula Magna de La Nau.