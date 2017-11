Silla guardona amb el Porrot d'Honor de les Lletres Valencianes a Rodolf Sirera

L´autor teatral Rodolf Sirera ha sigut escollit enguany per l´Ajuntament de Silla per a rebre el seu màxim guardó, el Porrot d´Honor de les Lletres Valencianes de 2017. En el passat Ple acordaren per unanimitat premiar el dramaturg valencià «per ser considerat un dels autors més importants del teatre en valencià del segle XX i l'intel·lectual teatral més influent del País Valencià», afirma el regidor de Memòria Històrica Valentín Mateos.

L´edil també explica que enguany l´Ajuntament ha recuperat el Porrot d´Honor Ciutat de Silla, que des de fa dos anys no es donava a cap persona. I el recuperen amb una figura com la del brigadista Josep Almudéver, amb una forta relació amb la localitat. El nomenat ambaixador per la Generalitat Valenciana en el marc dels premis 9 d'Octubre del 2016 protagonitza un documental: «L´últim Brigadista. La història de Josep Almudéver» dirigida per Marina Fuertes, Carles Sànchez i Josep Aguado, «que han fet un gran treball d'investigació que compleix la missió de recuperar una part d´allò que som les persones: temps i memòria, a partir de la qual estem constituïts», diu Mateos.

Per l´altra banda, el premi Porrot d´Honor a l´Activitat Cívica 2017 es dóna a títol pòstum a Pilar Centeno, mestra molt volguda en la localitat.

L´atleta paralímpic, Or als Jocs Paralímpics de Rio de Janeiro 2016 Kim López González, rebrà el Porrot d´Honor a l´Activitat Esportiva 2017.

També es reconeixerà l´Associació Cultural Casa d´Andalusia de Silla amb el Porrot d´Honor a l´Activitat Cultural.

El lliurament dels premis tindrà lloc el 17 de novembre al Teatre de La Plaça dins de la Setmana de les Lletres Valencianes que es desenvoluparà a Silla del 13 al 19 de novembre.