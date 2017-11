Leandro Sagristà, XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil

El jurat ha decidit premiar Leandro Sagristà amb el XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, per l´obra El misteri de la Casa Folch, i Ximo Cerdà amb el XXII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, per Un mocador de pirata. Així mateix, el jurat del Premi Internacional Enric Solbes d´Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna ha decidit declarar desert el guardó.

El jurat del XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil –dotat per la Fundació Bancaixa amb 16.000 €–, format per Ramon Ferrer, Gonçal López-Pampló, Alicia Martí, Bernat Santabasilisa i Silvestre Vilaplana, ha destacat que l´obra és «una intriga molt ben construïda, que recrea amb gran encert motius literaris com la casa encantada o la colla de joves investigadors, amb referències al passat recent».

El misteri de la Casa Folch narra la història de Marc, un jove que sempre ha sentit fascinació per la Casa Folch, una antiga construcció de la qual s´expliquen un munt d´històries extraordinàries. Disposat a esbrinar què s´amaga en realitat darrere les xafarderies de la gent, i de la mà d´uns inesperats companys d´aventura, s´endinsarà en una recerca que el portarà a descobrir els misteris ocults d´un indret que sembla arrossegar una maledicció centenària.

Un mocador de pirata, de Ximo Cerdà, ha sigut l´obra escollida pel jurat del XXII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre –format per Bernat Bataller, Beatriu Cajal, Carles Cano, Immaculada Cerdà i Aida Ginestar–, guardó dotat amb 3.000 € per Edicions Bromera, per «abordar un tema delicat, com és el de la malaltia, des de l´humor i la desimboltura».

En aquest relat, Lluc Sicluna descobreix una sèrie de fenòmens estranys i sospitosos a la seua llar: son pare ja no s´acaba les porcions de pizza i deixa d´anar a recollir-lo a l´eixida del col·legi. Quan el iaio Ramon es presenta a casa dient que ve a passar una temporada per a ajudar-los, les pitjors sospites de Lluc es veuen confirmades. Allà hi ha un misteri i ell està decidit a esbrinar quin és.

Els guanyadors rebran el trofeu el pròxim 10 de novembre, durant el transcurs de la tradicional gala de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira.



Leandro Sagristà

Va nàixer a Barcelona el 1975. Llicenciat en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada a la UB i actualment és professor de llengua i literatura a l´IES Maria de Bell-lloc, de Bigues i Riells. Compagina la tasca com a professor amb l´escriptura i ha publicat diversos poemaris i novel·les. Amb Ànimes negres va guanyar el II Premi Vila de Teulada de Narrativa Juvenil.