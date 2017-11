Tres exeuroparlamentaris debateixen sobre el futur d'Europa en plena crisi

Els exeuroparlamentaris Pedro Agramunt (PP), Andrés Perelló (PSPV) i Jordi Sebastià (Compromís) van participar el passat dijous en una taula redona sobre el futur de la Unió Europea. La presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa de la Torre, va ser l'encarregada de moderar la taula redona «Encara no és tard... per a construir una Europa democràtica i amb valors?».

Aquesta es troba dins del cicle de conferències dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira, organitzat conjuntament per l'Ajuntament d´Alzira i Edicions Bromera. Andrés Perelló i Jordi Sebastià van compartir la idea donar més potestat de legislar al Parlament Europeu. Pel seu costat, Pedro Agramunt no compartia la idea que hauria de canviar-se, ja que «segueix tenint els fonaments democràtics dels seus inicis».

Els tres ponents van coincidir en la necessitat d'abordar una legislació fiscal comuna per a tots els països membres. Andrés Perelló va apuntar que «és necessari que la política també es globalice, igual que ha passat amb l'economia o la societat. Hauria d'haver-hi una política mundial que atenguera a la globalització». L'exeuroparlamentario del PSPV afirme que l'objectiu seria caminar cap a «una república federal europea».

Finalment, els ponents van explicar què havia suposat el Brexit per a Europa. Pedro Agramunt va afirmar que «el Brexit va ser un colp fort, però buscat. Ells volen continuar sent una illa, com deia Margaret Thatcher. La Unió Europea hauria de caminar amb una agenda pròpia, al marge del que faça el Regne Unit». Per la seua banda, l'exeuroparlamentario de Compromís va lamentar que els mitjans de comunicació culpen a Unió Europea dels problemes interns de cada país. «Culpar de tots els problemes a Brussel·les és un error molt greu. Açò explica el rebuig a Europa i en defecte d'açò el Brexit».

Durant la taula redona, també es van aprofundir tems com la crisi dels refugiats, el conflicte català i la problemàtica de l'existència de paradisos fiscals dins de la pròpia Unió Europea, com és el cas de Luxemburg.