El valencià Pablo Bellot guanya la 13.ª Biennal de Ceràmica de Manises

L´artista valencià Pablo Bellot ha sigut el guanyador de la 13.ª Biennal de Ceràmica de Manises amb La vomitera como último acto, i dins de la categoria d´art lliure. L´obra ha guanyat el premi President de la Generalitat Valenciana dotat amb 5.000 euros. Per altra banda, Ruth Capedano ha rebut el premi Diputació de València, valorat en 3.000 euros, amb Obertura en 5 temps; l´alemana Julia Saffer ha rebut el premi Ciutat de Vénissieux de 1.800 euros per Green Loop. Finalment, el guardó al Disseny de Producte Ciutat de Manises, dotat amb 3.000 euros, ha sigut per al col·lectiu CSC per Enotis.

Aquesta edició de la Biennal Internacional de Ceràmica va donar inici el passat dijous amb exposicions de dues de les guardonades en l´última edició de la Biennal al Museu de Ceràmica de Manises. D´una banda, Petra Bittl, premiada en l´apartat d´art, i d´altra, Sonia Ferragut, guanyadora del premi de disseny. El divendres es va viure la jornada més important del certamen amb l´entrega de premis i la inauguració de l´exposició que acull les peces guardonades en el Museu de Ceràmica (sala d´exposicions temporals del Mumaf).

Les activitats continuaran els dies 7 i 8 de novembre amb un Cinefòrum Ceràmic on els assistents podran visionar cinema d´autor relacionat amb la ceràmica, com The Raku Experience, Toni Medalla i Mike Tavera; Días Y Años. Enric Mestre, de Tan Hongyu; Encaix, d´Eva Rodríguez, o Lutum Alium, de Luis Prado. Per últim, el 9 de novembre tindran lloc dues conferències a l´Escola d´Art i Superior de Ceràmica de Manises. D´una banda, a les 11 hores, la conferència Enric Mestre; i d´altra, l´artista Tan Hongyu impartirà una altra ponència a les 12 hores.