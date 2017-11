Combustibles solars, realitat augmentada i mecatrònica, a la Setmana de la Ciència de la UPV

La Universitat Politècnica de València (UPV) celebra des d´ahir i fins al divendres 17, la Setmana de la Ciència 2017, un esdeveniment que inclourà al voltant de 80 activitats en un programa d'enorme varietat dividit en els seus tres campus: Vera (València), Gandia i Alcoi.

Catorze ponències, 3 visites guiades, cinema-fórum, FotCiencia 14 i la Setmana Jove completen el programa del campus d'Alcoi 14 ponències més (sobre temes tan variats com a turisme, embrions cel·lulars i càncer, realitat virtual i augmentada, dones STEAM, observació astronòmica, horta, arquitectura, futur tecnològic o biodiversitat, entre uns altres), 3 visites guiades (la ciutat ibera de la Serreta, els ponts i el modernisme d'Alcoi), un cinema-fórum i l'exposició FotCiencia 14 completen el programa del campus d'Alcoi al costat de la Setmana Jove de la Ciència.

A Gandia es reflexionarà de Darwin a la dieta mediterrània, passant per geologia, estadística, física, mecànica o encriptació de textos. El campus de Gandia ha col·laborat amb la Universitat de València i amb el CEIC Alfons el Vell per a organitzar una variada oferta de activitats entre el 6 i el 10 de novembre. Entre elles, s'inclou l'exposició «Senyor Darwin, què gran idea!», dos dies de ruta guiada per arbres monumentals, 4 projeccions cinematogràfiques, 6 tallers i 8 conferencies col·loquis, entre les quals s'inclourà l'original «Bar de Ciències» sobre la dieta mediterrània. 6 tallers per a alumnes de 3º i 4º d'AÇÒ a València

Per la seua banda, el campus de Vera centra la seua activitat en estudiants de 3º i 4º de l'ESO. Amb la finalitat de despertar vocacions científiques i acostar la universitat a la societat, l'Àrea de Comunicació UPV ha programat a València 6 tallers (descobreix el teu potencial, mecatrónica, restauració, construcció, tecnologies d'informació i comunicació, i energia solar) impartits per professors de la UPV. D'esta manera, cada alumne podrà realitzar, en un mateix matí, dos tallers.