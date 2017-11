Una nova ruta per l'Oliva Comtal...de luxe

La nova ruta engegada este estiu per la regidoria de Turisme d´Oliva ha tingut com a objectiu oferir una nova proposta d'activitat turística cultural al visitant, una visita guiada per l'Oliva Comtal. El passeig ha recorregut els carrers de l'antiga ciutat emmurallada i de la seua Raval, acostant als turistes i visitants a la seua història i principals edificis, com l'Enginy de Sucre, l'Església de Santa María, l'Església de Sant Roc i el Palau. També s'han visitat els edificis senyorials que ocupen els Museus Arqueològic i Etnològic i la Casa de Mayans. Així mateix s'ha donat a conèixer la vida de personatges il·lustres, com el comte Serafí de Centelles, l'il·lustrat Gregori Mayans i el polític Gabriel Císcar. Els turistes han valorat com a excel·lent esta visita, qualificant-la d'instructiva i interessant i destacant l'explicació històrica que es realitza de la ciutat, el seu recorregut i durada. Així mateix, plantegen propostes de millora que han sigut arreplegades pel consistori per a la següent edició, com l'ampliació de la visita al castell de Santa Ana, traducció a altres idiomes o increment de la senyalització històrica en el casc antic. Pel que fa a la procedència dels participants, 121 han correspost a ciutadans de altres comunitats autònomes espanyoles i 33 han sigut turistes estrangers.