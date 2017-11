La Plaça del Llibre: 10.000 visitants i tot un èxit

Un espectacle de Borja Penalba i Francesc Anyó dedicat al poeta Marc Granell va posar diumenge el punt i final a la 5a Plaça del Llibre de València, l´esdeveniment més important al voltant del llibre en valencià que es celebra a la Comunitat Valenciana.

De l'1 al 5 de novembre la plaça de l´Ajuntament de València ha esdevingut un gran aparador amb més de 5.000 títols en la nostra llengua, i han sigut més de 10.000 persones les que s´ha apropat fins al centre neuràlgic de la ciutat per a conèixer-los de primera mà i, a més, gaudir de les més de 40 activitats que han estat programades.

En la present edició han participat 58 editorials i 10 llibreries que, com en anys anteriors, ho han fet de forma cooperativa. Les vendes han superat àmpliament les de l´any anterior: prop de 4.000 exemplars i un total de 50.000 €.

El llibre més venut en termes absoluts ha sigut «Els parlars valencians» (Publicacions de la Universitat de València), que juntament amb «Joan Baldoví en clau valenciana» (Perifèric Edicions) i «València no s´acaba mai» (Drassana) han ocupat els primers llocs en la modalitat d´assaig. Per la seua banda, «L´assassí que estimava els llibres» (Proa), «Les quatre vides de l´oncle Antoine» (Angle Editorial), «Jo sóc així, i això no és un problema· (Vincle Editorial) han sigut els més venuts en literatura d´adults.

En l´apartat de llibres infantils «Cantem amb Dani Miquel» (Bromera), «El llarg viatge de Nanuq «(Bromera), «Contes de bona nit per a nenes rebels» (Edicions 62) i «El món de Pao» (Vincle Editorial) han sigut els més venuts, mentre que «Black Friday» (Sembra Llibres), «La fallera calavera» (Sembra Llibres) i «Parlem d´amor? Tu tries» (Edicions 96) ho han sigut en literatura juvenil.