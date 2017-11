«Rotterdam, provisionalment», premi al llibre millor editat

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha donat a conéixer els premis als llibres millor editats el 2016 i a la labor dels llibrers i llibreres valencià l'any 2017. El Premi al Llibre Millor Editat és per a «Rotterdam, provisionalment» (Pruna Llibres); el Premi al Llibre Millor Il·lustrat, per a «Tirant lo Blanch» (Llibres de la Drassana); el Premi al Còmic Millor Editat ha recaigut en «Chan-prin» (Ediciones Babylon); el Premi al Llibre Infantil Millor Editat és per a «Max i los superheroes» (Algar Editorial), i el Premi al Llibre Juvenil Millor Editat el 2016 va a «Els millors relats», de Roald Dahl (Sembra Llibres). El Premi al Llibre Millor Autoeditat en 2016 s'ha declarat desert per no haver-s'hi presentat cap obra.

Quant al premi 2017 a la trajectòria d'una llibreria ha sigut per a Llibreria La Traca (València), i el premi a la llibreria més innovadora, per a la Llibreria Ramon Llull (València).

Els criteris que s'han tingut en compte per a determinar l'elecció dels llibres premiats se centren en la correspondència entre el contingut i l'aspecte formal, la qualitat i innovació de l'edició i l'impacte en el panorama editorial valencià.