El Consell fa costat al projecte

El conseller d´Educació, Recerca, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va participar en la taula redona que va obrir la cinquena edició de la Fira Valenciana de la Música, on va assegurar que Trovam és més que un festival de música o una trobada de professionals: «Creiem que és una eina bàsica per a continuar reforçant les nostres indústries culturals i per a professionalitzar el sector musical valencià».

En l´acte van estar presentes la regidora de Cultura de l´Ajuntament de Castelló, Verònica Ruiz; el diputat de Cultura i vicepresident de la Diputació, Vicent Sales; i el director de la Fira Valenciana de la Música, Joan Gregori Maria.

Marzà va afegir en la seua intervenció que «aquesta fira-festival converteix a Castelló en la capital valenciana de la música durant quatre dies». A més, va destacar que «aproximadament en el 50 per cent d'actuacions les protagonistes siguen dones i que la programació siga plurilingüe». D'altra banda, Cultura ha fet una inversió de 67.000 euros i ha cedit diversos espais per a les activitats.