Dues obres d'intriga opten al premi de novel·la

Hui és el gran dia. Quatre dels huit premis es donaran a conèixer aquesta nit al tradicional sopar literari d´Alzira. Dos finalistes es diputen el Premi de Novel·la Ciutat d´Alzira (dotat amb 16.000 euros). El guardonat d´enguany pot ser per a una obra d´intriga sobre la desaparició d´una xiqueta que es ressol de manera sorprenent o per a una intriga literària amb diferents veus que embasten un relat sobre la identitat. Tres treballs opten al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General (12.000 €) i dues obres competiran pel Premi d´Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta (8.000 €). El Premi de Poesia Ibn Jafadja (dotat amb 5.000 euros) és el que més aspirants tenia, amb quaranta originals; només tres finalistes opten hui al guardó. La gala d´aquesta nit congregarà a moltes autoritats com és el cas de Maria Josep Amigó, Xavier Rius, Josep Bort o Albert Girona.