Empar Marco: "Una persona que volca el que pensa al seu perfil de Twitter no és un periodista"

El cicle de conferències dels Premis Literaris Ciutat d´Alzira arribà anit a la seua conclusió amb un interessant debat sobre la situació actual del periodisme valencià. El tancament de la Ràdio Televisió Valenciana per part de l´anterior govern del Partit Popular, el procés de transformació digital i la futura obertura d´Àpunt centraren un col·loqui pausat i destinat a pensar si encara no és tard per a reconstruir un periodisme valencià fort.

Eixa qüestió, llançada per la moderadora del debat, Amàlia Garrigós, era el punt de partida i va ser Isabel Olmos, sotsdirectora de Levante-EMV, qui va aportar llum al fosc panorama de la pregunta: «Tenim cinc edicions comarcals més el diari de Castelló que s´han encarregat d´informar amb proximitat del que ocorre als nostres pobles, no tot és un escenari de destrucció. Tots recordem quin Canal 9 teníem; vam ser molts els periodistes que feiem una tasca que la televisió pública va deixar de costat».

Salvador Enguix, periodista de La Vanguardia, va defensar la «gran fortalessa demostrada per la premsa del País Valencià als darrers anys» tot i que va assenyalar «la mancança que existeix d´un gran mitjà de comunicació públic». Enguix es va mostrar confiat amb la creació d´Àpunt, on «no es repetirà el que passava a Canal 9», i també va apuntar que el gran problema de la professió, respecte al fenòmen de la transformació digital, «és que en un marcat tan fragmentat com l´actual falta un filtre que no intoxique l´opinió pública».

Sobre informació pública i periodisme en l´era d´Internet també va parlar Empar Marco, directora d´Àpunt: «La informació és un bé públic que ha d´estar accesible a tot el món. Però, cal que repensem. Una persona que volca el que pensa al seu Twitter no és un periodista; un periodista investiga, contrasta, contextualitza i dóna a conèixer la informació amb qualitat. Hem de protegir la producció de la informació perquè és un dels pilars de la democràcia».

El periodista d´eldiario.es Adolf Beltran va destacar que el periodisme valencià «no és tan diferent al de la resta de territoris». «Les nostres febleses són molt paregudes, en tot cas tenim algunes particularitats i davant un procés de transformació digital com l´actual, tots ens enfrontem a les mateixes incògnites», va afegir Beltran.