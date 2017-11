Trovam: un punt de trobada

Amb l´Auditori com a centre d´operacions, Castelló acull durant el cap de setmana la cinquena edició del Trovam! Pro Weekend. L´esdeveniment, cada vegada més assentat en l´agenda cultural valenciana, combina amb seny la seua part de fira professional amb la d´aparador musical obert al públic. La cita funciona com a punt de trobada: promotors, artistes, espectadors i tot aquell que forma part d´allò que es diu escena troba el seu espai entre l´abundant programació. Quasi 60 actuacions i al voltant de 300 professionals de la música desfilaran aquests dies per la capital de la Plana. El Trovam es va estrenar ahir amb la presència del conseller Vicent Marzà, va tancar la jornada inaugural albergant la gala dels Premis Ovidi. En els directes, la mallorquina Maria del Mar Bonet coronava el cartell de la primera jornada. Durant el dia va brillar Sacromonte, el projecte berlinés del castellonenc Alberto Lucendo.

Hui avança l´agenda amb una matinal repleta de taules redones. En l´Auditori i des de les 10.00 hores, periodistes, directors de festivals i altres agents musicals debatran sobre diferents temes culturals. Més de tres-cents professionals s´han acreditat per a assistir als col·loquis, conferències i xarrades «amb l´objectiu d´analitzar l´estat del sector i donar respostes als problemes i reptes de futur», com la creació d´ocupació en sectors creatius, o sobre com millorar la presència de les dones en els escenaris i la redacció d´un protocol contra les agressions sexistes en festes populars i festivals. En aquest sentit, assistiran els directes de festivals de referència com el Low, el Vinya Rock o el Rototom Sunsplash.

A partir de les 17.30 hores, arribarà hui el torn de les actuacions en viu, en una espècie de festival dins del festival anomenat Auditori Obert!, amb Els Amics de les Arts, Alberto Montero, deBigote, Enric Montefusco, Nadia Sheikh, Soledad Vélez i Anímic, entre altres.

Cap de setmana

El dissabte el Trovam s´obri a la ciutat. Al matí hi haurà actuacions per a xiquets en la plaça Santa Clara, i a primera hora de la vesprada més música en l´Hort dels Corders, amb menjar popular inclòs. En el Teatre Principal, a les 19.00, hi haurà doblet de doblets amb Maria Arnal i Marcel Bagés i Mireia Vius i Borja Penalba, i poc després actuacions gratuïtes en la plaça Major, a càrrec de Candela Roots, El Diluvi, Funkiwis i Smoking Souls. Alhora, l´uruguaià Jorge Drexler actuarà en l´Auditori, on s´allargarà la festa entrada la matinada amb concerts de bandes com Gatomidi, Rufus T. Firefly, Art Pop o The Niftys, i amb el popular Juan de Pablos als plats.

El diumenge, finalment, el tancament ofereix una sessió de «Rock en família» en la matinal de l´Auditori castellonenc.