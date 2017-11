Júlia, Zoo i Smoking Souls, guardonats en la dotzena edició dels Premis Ovidi

El Col·lectiu Ovidi Montllor de Músics i Cantants en valencià (COM) ja ha lliurat els Premis Ovidi en la seua dotzena edició. Júlia, Zoo, Smoking Souls, Tardor, Candela Roots i Mireia Vives i Borja Penalba s'han emportat els principals reconeixements. La gala es va celebrar el passat dijous a l'Auditori de Castelló i ha servit per tancar la primera jornada de la Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend que té lloc a la capital de la Plana fins al diumenge 12 de novembre.

Els premis del jurat musical, format per Teresa Ciges, Josep Vicent Frechina, Eduardo Guillot i Quim Vilarnau, han recaigut en Línies en el cel elèctric (Mésdemil) de Mireia Vives i Borja Penalba com a millor disc de cançó d'autor; Flamencianes (Mésdemil) de Josep Aparicio Apa com a millor disc de folk; Raval (Propaganda pel Fet) de Zoo com a millor disc de hip hop i electrònica; Humanité (Mesdemil) de Candela Roots com a millor disc de mestissatge; Patraix (Primavera d´Hivern) de Tardor com a millor disc de pop; Cendra i or d'Smoking Souls com a millor disc de rock; Viatgera de l'espai (Autoedició) de Nuc com a grup revelació (Premi Escola Valenciana); Pròxima B (Malatesta) de Júlia com a millor producció i/o arranjaments; «Balconades» del disc Segona mà (Mesdemil) de Tomàs de los Santos com a millor cançó; i «La mestra» del disc Raval (Propaganda pel Fet) de Zoo com a millor lletra.

D´altra banda, els reconeixements al disseny i al videoclip, dictaminats per Sebastián Alós, Cèsar Amiguet i Maria Estrada, han sigut per a Soysoft i Magda Arques per Pròxima B (Malatesta) de Júlia; i per al director Pau Berga i la productora Tresdeu Media per «Vida» d'Smoking Souls.

Així mateix, l'assemblea del Col·lectiu decideix anualment quines figures reben els guardons honorífics. En aquesta ocasió, Maria del Mar Bonet ha sigut distingida amb el Premi a la Trajectòria. El COM ha volgut destacar així «una obra decisiva que ha enlairat la Cançó des del seu context de música mediterrània moderna i on totes les varietats de la nostra llengua, populars i literàries, hi tenen un encaix harmònic». El guardó coincideix amb la commemoració dels 50 anys d'escenaris de la cantant mallorquina. Aquesta efemèride també es va festejar amb un concert a la Fira Valenciana de la Música abans de la gala.

Per últim, el Premi Suport a la música en valencià ha honrat la feina de Comboi Records, format per José Rivas i Carlos Carrasco. Així, el COM ha volgut reconèixer la tasca realitzada per aquest segell discogràfic al llarg dels últims onze anys amb la publicació de treballs signats per nombrosos artistes de la nostra terra. A més, al seu catàleg figuren músics que fan servir el valencià com Julio Bustamante, Carles Dénia, Eva Dénia i Àlvar Carpi entre d'altres.