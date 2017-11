La mostra '#noemtoqueselwhatsapp' viatja a 10 municipis en novembre

L'exposició fotogràfica '#noemtoqueselwhatsapp' de l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) de la Generalitat Valenciana s'exposa al llarg d'aquest mes en les localitats de Rafelbunyol, Quart de Poblet, Alaquàs, Picassent, Monòver, El Campello, L'Alfàs del Pi, Agost, Xixona o Montanejos.

Amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, que se celebra dissabte que ve 25 de novembre, els deu municipis acosten aquest recurs educatiu centrat en valors de respecte i igualtat. La mostra reuneix les fotografies realitzades per joves d'entre 14 i 30 anys . Fins a aquest diumenge, l'exposició roman en el Punt Jove de Monòver, per a viatjar la setmana vinent al Centre Social El Barranquet del Campello, on romandrà fins al dijous 16.

Paral·lelament, fins al mateix dia, '#noemtoqueselwhatsapp' es pot visitar en la sala d'exposicions, 2 de Rafelbunyol. El torn d'Alaquàs arribarà dilluns que ve, 13 de novembre, amb l'exposició en la sala Vilaragut del castell fins al dissabte 25.