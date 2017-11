«Les falles, a la Nau» aborden el paper de la dona en la festa de les Falles

«Converses Les Falles, a La Nau», organitzades per la Universitat de València, a través de Fòrum de Debats, i l´Associació d´Estudis Fallers (ADEF), abordaran en­guany una de les qüestions més controvertides de la festa de les Falles: el lloc que ocupa la dona en esta celebració.

A través de reflexions i de testimonis personals, les participants debatran diversos aspectes al voltant de la presència de la dona en les Falles. Així, es parlarà de la participació de la dona en la gestió i en el treball quotidià en casals, tallers i institucions, i de si aquesta participació està adequadament visibilitzada. Però també es parlarà de la vigència o les implicacions actuals que té un càrrec simbòlic reservat específicament a les dones com és el de fallera major. A través d´estos temes i d´altres que puguen sorgir al llarg de les converses, es tracta de reflexionar sobre com es percep la festa de les Falles des d´una perspectiva feminista i si les Falles són una festa igualitària.

Per a tractar totes estes qüestions, des de «Converses Les Falles, a La Nau» han convidat falleres i expertes que viuen la festa des de diferents àmbits perquè, a partir de la seua visió i testimoni, es puga generar una reflexió i debat col·lectius, que també es podran seguir per Twitter amb l´etiqueta #FallesNau.

En la primera de les jornades, hui, dimarts 14 de novembre, dedicada a «La responsabilitat organitzativa», intervindran Marisa Falcó (artista fallera), Vero Gisbert (Departament de Sociologia i Antropologia Social

de la Universitat de València), Montse Catalá (periodista i vicepresidenta de Comunicació, Promoció i Esports de la Junta Central Fallera) i Elena Muñoz (membre de la Falla Corona). Com a moderadora actuarà Jèssica Crespo, periodista.

«La imatge representativa» serà el tema que es plantejarà en la segona jornada, dimecres 15 de desembre, amb la participació d´Olga Calvo (graduada en història per la Universitat de València i membre de la Falla Abú Masaifa de Xàtiva), Blanca Femenia (advocada i fallera major de Gandia en 2003), Alicia Crevillén (comissionada de la Foguera Florida Sud i bellesa del foc d´Alacant en 1992) i Marta Querol (escriptora i fallera major de València en 1988). La periodista Ángeles Hernández farà de moderadora.

Les jornades, que començaran a les 19 hores, compten amb la col-laboració de la Junta Central Fallera, el Gremi Artesà d´Artistes Fallers, l´Associació Cultural Premi Iaraní, la Universitat Politècnica de València i el Museu Valencià d´Etnologia.