«Els últims d'Alep» ja es pot vore a València

n Els Cinemes Aragó de València projectarà este dijous a les 19 hores el documental guanyador de l'última edició del Festival de Sundance, que retrata descarnadament la tasca quotidiana dels voluntaris de la Protecció Civil Síria, els coneguts internacionalment Cascos Blancs, durant la fase més dura del setge i bombardeig d'Alep oriental l'any passat. El documental ens acosta a les vides de tres dels seus fundadors: Khaled, Subhi i Mahmoud, mentre s'enfronten al caos que regna al seu al voltant i lluiten amb un dilema omnipresent: fugir amb les seues famílies o es quedar-se i lluitar pel seu país. Retrat esquinçador d'un valor extraordinari, Last Men in Aleppo proporciona una emocionant nova perspectiva sobre un conflicte que està reconfigurant el nostre món.

Com diu Mahmoud, un dels protagonistes del film: «Estime la vida, igual que tu, i perquè estime la vida, vaig decidir salvar vides. Odie les armes perquè les conec molt bé. I odie el seu paper en la vida. Per culpa d'elles, perdem tots. El major pecat de l'ésser humà és usar armes per a tenir poder». El cineasta sirià Feras Fayyad, realitzador del film, va ser retingut dos vegades pels serveis d'intel·ligència de Bashar Assad a causa de la seua anterior pel·lícula «On other side».