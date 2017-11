El jurat de la Biennal Miquel Navarro selecciona 10 obres inspirades en igualtat de gènere

Deu artistes, vuit dones i dos homes, són els seleccionats per a exhibir els seus treballs a Mislata, abordant el gènere des de diferents perspectives i tècniques. Es tracta de la primera edició dels Premis Adquisició Mislata 2017 dins la Biennal de Mislata Miquel Navarro, i ha comptat amb un jurat d'elevat prestigi en el panorama nacional: Lorena Martínez de Corral (directora de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació Coca-cola), Ángela Montesinos (presidenta de AVCA Associació Valenciana de Crítics d'Art), Semíramis González (directora de la fira JustMad9 de Madrid), Alicia Ventura (responsable de la col·lecció d'art DKV), així com la comissària d'esta edició, Alba Braza.

Els noms dels seleccionats inclouen a una artista de procedència xilena, Andrea Hauer, un artista espanyol resident a Holanda, Diego Díez, i altres creadors que també conformen el panorama de l'art emergent espanyol: Sandra Paula Fernández, Rosalía Banet, Manuel Antonio Domínguez, Gabriela Bettini, María Carbonell, Gema Rúperez, María Gimeno i Sonia Navarro. Tots ells portaran fins a Mislata les seues obres per a dialogar entorn de la igualtat en un espai compartit, la sala d'exposicions del Centre Cultural.

Entre les disciplines i tècniques, es troben pintures de gran format, tècniques mixtes, instal·lacions i objectes ancorats a paret. Algunes obres incitaran a la contemplació i la reflexió, i unes altres provocaran la participació de l'espectador. Unes tenen un caràcter de denúncia, i unes altres s'endinsen en el terreny de la ironia.

Una mostra que segons Pepi Luján, regidora de Cultura, present en la deliberació, «representa molts dels aspectes de la desigualtat existent entre dones i homes en la nostra societat, ens convida a trencar tabús i fronteres, i analitzar amb esperit crític una realitat que des de l'art contemporani i compromès amb la nostra ciutat hem d'atallar i visibilitzar·.

Segons ha explicat també la comissària de la Biennal, Alba Braza: "amb esta segona edició ens hem situat com una convocatòria de referència que advoca per la qualitat artística i per dignificar la figura de l'artista sense límit d'edat, ni lloc de residència. Amb açò, estem donant a conèixer la programació cultural de l'Ajuntament de Mislata més enllà del propi municipi, oferint una oportunitat excepcional per als ciutadans de Mislata de visitar obres clau del context cultural actual que tenen com a eix el compromís social".

L´acte s´inscriu en el marc de les activitats de l´Escola Europea de Pensament Lluís Vives un projecte cultural, impulsat des del Vicerectorat de Cultura i Igualtat, amb la gestió de la Fundació General de la UV.