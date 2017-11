Acréixer l'empatia: quan els dibuixos prenen posició

Allò que vegem, allò que ens mira; la imatge supervivent, imatges a pesar de tot, que diria Didi-Huberman. Saber llegir-les. I és que, quan les imatges prenen posició, formen i conformen el pensament contemporani en una mena d´estratègia teatral, d´estranyament que o munta o desmunta l´ordre, que fica el dit en la diferència o fa el discurs explícit o la subversió lúdica, donat que tots, adults i infants, s´exposen a milers d´imatges diàriament. La imatge, el còmic, l´il·lustració com el reflex d´una manera determinada de viure i de pensar.

Parlar d´imatges com parlar d´Il·lustració, còmic i compromís social, el títol de l´exposició que, mitjançant els treballs de més d´un centenar d´autors i autores, es pot visitar a la Biblioteca Pública de València (carrer Hospital, 13). L´exposició acaba de ser prorrogada fins al 8 de gener. El cartell i el disseny és d´Elías Taño. La imatge que il·lustra aquest article, Mamá quiero ser feminista, de Malota. El comissari, l´il·lustrador, crític d´art i gerent d´APIV, Manuel Garrido Barberá.

L´exposició és el resultat del seu treball d´investigació per rastrejar i incorporar el treball de 600 autors valencians, l´obra de 120 dels quals conforma la mostra per la seua proximitat a la defensa dels Drets Humans en un ventall de dotze àmbits on són explícitament violats i tanmateix. Treballs de compromís polític i ideològic inclosa «la crítica al model d´Estat, al funcionament de les institucions o a les conductes dels governants».

La proposta venia com a encàrrec de la Fundació FULL, com a part del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura, de la Generalitat. Perquè «la il·lustració gràfica i el còmic estan indefectiblement lligats al món del llibre, però, sobretot, al món de la lectura: no gratuïtament parlem de llegir les imatges, de la mateixa manera en què llegim les paraules», diu Manuel Garrido.

La idea principal: visibilitzar els autors mostrant una àmplia panòplia d´estils, tècniques i poètiques «que tracten de colpir i remoure les consciències del públic expert, neòfit, activista o diletant, convidant-li, en qualsevol cas, a nodrir i acréixer la seua empatia i el seu esperit crític», diu Garrido.

Il·lustració, còmic i compromís social gira al voltant de dotze lluites socials i polítiques. Així, al Compromís ideològic s´afegeix una crítica a la Crisi econòmica «conseqüència de la qual són les retallades de serveis públics, els desnonaments o l´augment de l´atur». També es parla de Sensibilització i inclusió social per visibilitzar col·lectius en risc d´exclusió; d´Igualtat de gènere i violències masclistes, per fer palesa la violència contra les dones no només com un acte físic sinó psicològic, econòmic, simbòlic, laboral....; les Reivindicacions d´LGTBI per a la normalització de diferents identitats. La mostra també aborda les llacunes per sobre la construcció de la Memòria històrica; la Defensa de la llengua en tant que «estigmatitzada per la seua instrumentalització política» o de l´Activisme mediambiental en el dret a la natura, la defensa dels animals o la responsabilitat de les tres R (reduir, reciclar i reutilitzar). En Solidaritat humana internacional, les imatges donen a conéixer altres realitats d´altres cultures; l´humoriste gràfic de Sàtira social i política aborda escàndols polítics fent caricatures de la conducta humana, en definitiva, el qüestionament del poder, i en Drets humans, laborals i de la infantesa es dibuixa, per exemple, la visibilització del treball domèstic. Tot dins una mostra que naix amb caràcter itinerant i que al seu web graficacompromesa.com diposa de continguts addicionals.