La fiscal Susana Gisbert, escriptora guardonada

Mislata ja ha fet públic el nom dels guanyadors dels seus Premis de Literatura Breu, creats, en paraules de l´alcalde Carlos Fernández Bielsa, «per la importància de la creació literària en la formació humanística dels ciutadans». D´entre un total de 345 treballs, el premi de Narrativa en castellà ha estat per a Salvar al soldado Peris, de Susana Gisbert, que a més d´escriptora, és fiscal especialitzada en violència de gènere i portaveu de la Fiscalia Provincial de València. El seu relat està centrat en la sempre controvertida memòria històrica. El premi de Narrativa en valencià ha estat per a Natxo Fuentes, per La Platja de Pau Pi.

En poesia, la versió en valencià premiada ha estat per a Josep Micó amb Creuar l´instant, un poemari que retrata «moments en què algú fa una cosa que canvia per complet el moment anterior», segons l´autor. En castellà, la guanyadora és Carolina Otero, per La pena y el blister, un conjunt de poemes sobre la migranya. El darrer dels premis va ser per a la periodista Magda Ruiz Brox, guanyadora del premi local per Rumb al solstici d´estiu, «una autoficció sobre l´última nit del meu pare». A l´acte, que es va celebrar al Centre cultural, va estar present també la regidora de Cultura Pepi Luján i va actuar la companyia CRIT amb la representació de l´obra Miguel Hernández, después del odio.