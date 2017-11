L'AVL reunix a Castelló els centres de terminologia de tota Espanya

L´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) reunirà els principals centres de terminologia de l´Estat en una jornada que tindrà lloc el pròxim dijous, 23 de novembre, en la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I de Castelló.

Els màxims responsables de l´Associació Espanyola de Terminologia i dels centres de Catalunya, Galícia i País Basc, juntament amb la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, i tècnics de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l´AVL, participaran en esta trobada dirigida a lingüistes, tècnics, estudiants i professionals de la comunicació.

La Jornada, organitzada conjuntament amb el Termcat, posarà en relleu tant els avanços registrats en el camp de la terminologia i el seu desenvolupament en la societat actual, com les experiències dels diferents centres terminològics existents a l´Estat espanyol, alguns dels quals, com ara el Centre de Terminologia de Catalunya, compta amb una llarga trajectòria de més de trenta anys. L´Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la seua part, també exposarà en esta jornada els reptes que té plantejada la institució a través del Portal Terminològic Valencià, un programari de consulta on s´incorporen aquelles paraules o expressions que reclamen un procés d´estudi més pausat.

El president de la Secció de Terminologia, l´acadèmic Artur Ahuir, considera que «la terminologia comprén un vastíssim camp de coneixements en què s´interrelacionen no sols les diverses disciplines científiques, sinó també els neologismes dels àmbits més pròxims als ciutadans amb què es designen els objectes d´ús quotidià que es creen constantment». Molts d´estos termes, amb el temps, esdevenen paraules d´ús comú, que com a tals són arreplegats pels diccionaris generals; uns altres, en canvi, desapareixen de l´ús habitual, perquè els objectes que designen tenen una vida efímera.

També el cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l´AVL, Josep Lacreu, que participarà amb un taller per a explicar les claus per a elaborar un diccionari terminològic, ha expressat que «els processos lèxics requerixen el seu temps per a aclimatar-se a una comunitat lingüística i adoptar la pronunciació i la grafia més ajustada a la fisonomia de cada llengua». Lacreu ha argumentat que les urgències derivades de la necessitat d´usar les paraules noves reclamen una resposta peremptòria de les institucions encarregades de fixar la normativa lingüística, un paper que correspon, en el cas valencià, a l´Acadèmia Valenciana de la Llengua.

El rector de la Universitat Jaume I, Vicent Climent; el president de l´AVL, Ramon Ferrer, i el director del Centre de Terminologia de Catalunya, Jordi Bover, inauguraran la Jornada de Terminologia centrada en l´expansió de l´ús social de les llengües en l´aula magna Joan Francesc Mira. Hi intervindran també Guadalupe Aguado, presidenta de l´Asociación Española de Terminologia; Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l´IEC; Imanol Urbieta, director del Centro Vasco de Teminologia, i Inés Veiga, del Servizo de Terminoloxía de Galicia. Per part de l´AVL participaran en la Jornada Artur Ahuir, president de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic, els acadèmics Àngel Calpe i Jordi Colomina, i el cap de la URL, Josep Lacreu.