Trobar a faltar i per descomptat

Entir la llunyania, la pèrdua, la desaparició, l´absència, d´algú o d´alguna cosa´ s´expressa en valencià amb la locució verbal «trobar a faltar». El Diccionari normatiu valencià posa l´exemple: «Fa molt de temps que se´n va anar, però encara el trobe a faltar». El diccionari de l´IEC ho exemplaritza amb la frase «Quan te´n vagis, et trobaré a faltar». El de la RACV descriu eixa locució com a ´sentir l´absència de la persona o cosa en qüestió´. El Diccionari català-valencià-balear i el de l´Enciclopèdia Catalana també recullen «trobar a faltar» de manera semblant. És a dir, tots els diccionaris coincidixen que eixa sensació d´enyorança la sintetitza millor la referida locució que cap altra.

Però ocorre que va perdent terreny d´ús en el registre col·loquial i en alguns textos escrits informals. Ja fa temps em vaig referir a eixa locució en esta columneta, però hi torne a insistir. Fa dos setmanes, en un col·loqui sobre els mitjans de comunicació valencians, com era inevitable, va sorgir el tema de la radiotelevisió valenciana, que molts trobem a faltar. La majoria dels i les intervinents, també, incloent gent del públic. Però la locució «trobar a faltar», referida a la ràdio i la televisió valencianes, jo la vaig trobar a faltar, valga la redundància. La locució o les locucions que hi vam poder sentir més, com les que se senten ja molt en els registres col·loquials, referides a eixa sensació, van ser «*trobar de menys», «*tirar de menys», «*tirar en falta» i algun altre híbrid interferit semblant. Brrr!!! I és que la llengua de ponent s´interferix en molts casos, i en este també.

Com sabem, la corresponent locució en castellà a ´advertir o notar amb sentiment la falta d´algú o d´alguna cosa´ és «echar de menos». I a partir d´ahí, la interferència i la barreja innecessàries s´han fet presents, com en els exemples citats més amunt. Però cal insistir en la nostra «trobar a faltar», que és ben genuïna, com ho diuen (o deien) els nostres pares i avis i els que, per l´edat, trobem a faltar alguna força i alguna altra vigorositat físiques de quan eren jóvens. Trobem a faltar familiars i amics, que ja no hi tornaran. I alguns trobem a faltar que el València guanye alguna lliga de quan en quan. A vore si enguany!

Unes altres locucions que es gasten, però que no són normatives són «*per suposat» o «*per supost». No és el mateix cas que la de «trobar a faltar», però de tota manera, cal apuntar-les com a calcs o préstecs no admesos normativament. I, per descomptat, no s´han d´usar (per ara) en un examen. Eixa locució que he usat més amunt, «per descomptat», és una de les alternatives que ens diu la normativa, «expressió amb què algú afirma o assentix mostrant seguretat». Altres són «no cal dir-ho», «sens dubte», «naturalment». I per descomptat (o «sens dubte» o «naturalment») que la qüestió de Catalunya s´arreglarà. No sé com, però s´arreglarà. «Ja vorem», diuen els cegos.