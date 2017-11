La Unió Musical d'Agost guanya el certamen

L´Institut Valencià de Cultura ha celebrat aquest cap de setmana la 39.ena edició del Certamen de Bandes de Música de la Comunitat Valenciana en l'Auditori del Palau dels Arts. Actuaven les dotze bandes musicals guanyadores dels certàmens provincials.

En la Primera Secció d´aquesta edició, el primer Premi amb Menció d´Honor ha estat per a la Societat Filharmònica Unió Musical d´Agost, dirigida per Manuel Mondéjar Criado. El primer premi, per a la Societat Musical de Picassent, dirigida per Víctor Soria Urios. El segon premi, per a la Unió Musical Santa Cecília d´Onda, amb la direcció de Daniel Gómez Asensio. La Menció per al Millor Director ha recaigut en Manuel Járrega Ventura. En esta categoria, les bandes havien d´interpretar El castellar de Meca, de Salva Luján.

Enguany, la presidenta del jurat ha estat la directora adjunta de Música i Cultura Popular, Marga Landete, i el secretari del jurat, Pere Manuel Aragó. Els restants membres del jurat eren José Miguel Micó Castellanos, Amparo Edo Biol, Claudia Montero, Salva Luján i Juan José Navarro Hernández.

Pel que fa al palmarès de la segona secció, el primer Premi amb Menció d´Honor va ser per a la Unió Musical Santa Maria del Puig, amb Manuel Járrega de director. El primer premi, per a la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa, dirigida per Mikael Celda González. El primer premi, per a la Unió Musical l´Aurora d´Albatera, dirigida per Santiago Quinto. La música obligada era Sad Clown Symphony, de Santiago Miguel Alarcón

En la tercera secció, Menció d´Honor per a la Banda Cultural de Montaverner, amb Luis Carbó Segrelles; el primer premi, per a la Unió Musical de la Vall d´Uixó, amb Ángel Martínez Cruz. El segon premi, per a l´Harmonia Societat Musical d´Alacant, amb José Tomás Moñinos Baeza de director. En aquesta categoria, l´obra obligada era Redoble, d´Azael Tormo.

En la quarta secció, els guanyadors són l´Agrupació Músico cultural Virgen de Loreto de Bejís, dirigida per Josep Domínguez, amb menció d´honor; primer premi, per a la Unió Lírica Orcelitana d´Oriola, amb Rafael González; i el segon premi, per a l´Associació Música Jove de València, dirigida per Enrique Barrachina. Ací, l´obra obligada era La muerte roja, de Josep Ros.