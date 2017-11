Un Prometeu modern

Coincidint amb la celebració dels 200 anys de la publicació de la novel·la més famosa de Mary W. Shelley, el Palau de Cerveró acull l´exposició Frankenstein o el modern Prometeu. Diàlegs entre ciència i literatura. Produïda pel Vicerectorat de Cultura de la Universitat de València i l´Institut d´Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, la mostra s´inaugura hui, a les 19 hores, i podrà visitar-se fins al 23 de febrer.

D´acord amb el professor i comissari, Pedro Ruiz Castell, l´exposició «pretén mostrar la relació entre la ciència i la literatura, que es va consolidar sobretot al llarg del XIX, moment en què es van articular discursos, en el marc del Romanticisme, per harmonitzar enteniment i imaginació, al temps que desafiar les normes d´objectivació, fins i tot en la literatura especialitzada i entre la comunitat científica».

El títol evoca com la ciència i la literatura, lluny de ser considerades independents, han mantingut un diàleg constant al llarg de la història. La manera en què la literatura ha representat l´activitat científica ha sigut fonamental per seduir al públic per a assumir propostes científiques i tecnològiques, al temps que ha sigut una eina amb la qual facilitar una reflexió crítica sobre les implicacions ètiques i socials. L´obra de Shelley es mostra com a un estudi de cas.

L´exposició està estructurada en quatre parts. La introducció reflexiona al voltant de la ciència i la literatura en el Romanticisme europeu, i aborda la qüestió de l´autoria de l´obra, publicada en un primer moment en 1918 de forma anònima. La segona està dedicada als debats científics que van influir en l´elaboració de la novel·la, des de les expedicions científiques i la qüestió anatòmica, fins a la consideració de l´electricitat com a fluid vital. A la tercera part es pot trobar un muntatge que juga amb el moment de la creació, tant de l´obra com de Frankenstein. Els objectes inviten a reflexionar al voltant de la darrera part, dedicada a explorar l´impacte i les conseqüències d´aquesta obra, tractant qüestions relacionades amb la construcció de la identitat, la responsabilitat del científic, la fisiologia i l´electromedicina.

Frankenstein o el modern Prometeu mostra més d´una trentena de peces originals i llibres d´autors, entre els que es troben obres de von Humboldt i aparells de valor històric, com una màquina de Wimhurst i un aparell electromèdic, alguns pertorbadors instruments de cirurgia i un aparell de Raigs X de principis del XX. Les peces procedeixen dels fons de la Universitat, de la Biblioteca Vicent Peset Llorca i del López Piñero.