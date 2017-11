La Universitat argentina de La Plata atorga hui el títol de Doctor Honoris Causa al professor Oleza

La Universitat Nacional de La Plata atorga hui el títol Doctor Honoris Causa al professor valencià Joan Oleza, investigador principal del Projecte Prometeu 2016/ 133 Max Aub i les confrontacions de la memòria històrica. L´acte té lloc dins el IV Congrés Internacional de literatura i cultura espanyola contemporània, on s´estableixen altres diàlegs transatlàntics; des de i cap a Espanya. A 90 anys de la Generació del 27.

La resolució destaca una carrera acadèmica que va començar entre 1969 i 1972, travessada per la seua militància política i el seu activisme contra la dictadura. Catedràtic de Literatura Espanyola a la Facultat de Filosofia entre el 79 i 2016, Oleza va participar intensament en la normalització democràtica de la Universitat de València, «amb un intens treball de gestió», destaca la Direcció de la Universitat de La Plata. La seua ingent producció investigadora, l´encreuament interdisciplinar del seu treball, inserint la literatura en els grans processos històrics i culturals com eix vertebrador, la seua producció científica, que en la seua etapa més recent inclou les Obres completes de Max Aub, així com la seua «integritat en els aspectes ètic-morals, han estat motiu permanent de reconeixement i valoració». Honoris causa, per a distingir «a persones que sobreixen per la seua acció exemplar, treballs i estudis».

El Congrés dins del qual es lliura el reconeixement aborda l´alteritat com una clau per als estudis sobre els diàlegs transatlàntics des del Sud, allunyats dels centres més influents. L´alteritat com a senya identitària.