Ximo Puig lliura hui els Premis Euterpe de la música valenciana en el dia de Santa Cecília

Hui dimecres es celebra el Dia de Santa Cecília, la de Roma, santa i màrtir, patrona de la música, els poetes i els cecs. Amb aquesta efemèride, el president de la Generalitat, Ximo Puig, lliurarà els Premi Euterpe, de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), en la seua edició número XVIII.

El Premi a la participació federal serà per a la Unió Musical de Muro (Alacant). El premi a la dedicació a la seua Societat Musical ha recaigut en Eduardo Aracil Monllor, de la Societat Unió Musical i Artística de Sax, ex aequo amb Ramón Hernández Yago, de la banda Sinfónica Círculo Católico de Torrent. El Premi Euterpe a la institució o empresa pública o privada serà per a l´Ajuntament de Llíria i el premi extraordinari de la junta Directiva, per a Juan Vicente Mateu Alemany.

La festa començarà a les 12 h amb l´actuació d´un grup de càmera a la porta del Palau de la Generalitat, al carrer Cavallers. De vesprada, hi haurà passacarrers de la Jove banda Simfònica (JBS) de la FSMCV, integrada per músics de 18 a 25 anys, des de la Plaça dels Furs, fins al Palau. Continuaran amb el lliurament dels guardons, per acabar amb un concert de la JBS dirigida per Pere Vicalet amb els pasacarrers Xàbia, Yakka o Música i Pueblo, de Ferrer Ferran.