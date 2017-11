Experts reclamen que l'estàndard de la llengua incloga terminologia de les variants

Els experts en terminologia que desenvolupen la seua tasca per a les institucions normatives de la llengua catalana mostraren ahir en unes jornades en la Universitat Jaume I la importància de defensar la diversitat de la mateixa, per tal de garantir-ne la unitat. En l´acte, organitzat conjuntament per l´Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i pel Centre Terminològic de Catalunya (Termcat), membres d´ambdues institucions coincidiren en assenyalar la importància de la cura de l´adaptació de les varietats a l´estandart. De fet, el director del Termcat, Jordi Bover, va reflexionar en l´acte d´obertura de les jornades, junt al rector de l´UJI, Vicent Climent, i el president de l´AVL, Ramón Ferrer, que «si ho fan el castellà i l´anglés, nosaltres també ens en sortirem».

L´acte celebrat a Castelló va incidir sobre l´activitat terminològica com a base per a l´expansió de l´ús social de les llengues i en ell mostraren les seues experiències els diversos serveis de terminologia de les llengues de l´estat espanyol. En este sentit, pel que fa al valencià, es va destacar la línea de col·laboració encetada arran de la signatura del conveni entre el Termcat i l´Acadèmia Valenciana de la Llengua, signat al maig de 2016.

En essència, el que posaren a sobre de la taula els lingüistes reunits ahir a Castelló és la possibilitat de que fruit del treball conjunt en matèria terminològica, l´estandart de la llengua puga incorporrar unitats terminològiques desenvolupades per institucions normatives de diferents àmbits geogràfics. En este sentit, el president de la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic de l´AVL, Artur Ahuir, va insistir en la seua ponència en què «la terminologia no és procliu a la variació, però no es pot negar ´per se´», a més d´afrontar el treball normatiu desde una perspectiva geolingüística.

Més enllà, Ahuir va insistir en considerar l´AVL com «un pont per a consolidar el treball del Termcat, però mantenint la convivència entre l´estàndard i la identitat» i va defensar que els treballs de pretensió unitaria esdevenen en tot menys en unificadors.

Es este sentit, el president de la Seeció de Terminologia de l´AVL va indicar que «les necessitats que té el valencià no permet treballar d´esquena» i obrí la porta a que l´estandart prenga manlleus dels dialectes i s´aturi l´oposició als geosinònims. «Hi ha que reconèixer la diversitat de la llengua per a defensar la unitat», conclogué Ahuir.



Generació de coneixement

En una primera ponència, la presidenta de la Secció Filològica de l´Institut d´Estudis Catalans, Maria Teresa Cabré, després d´afirmar que «la col·laboració entre les institucions normatives és el camí», va glossar com es desenvlupa la terminologia en una societat com l´actual on la tecnologia, la informació i la seua transmissió tenen tanta importància. Cabré va apuntar que la terminologia dóna credibilitat en la transmissió d´ensenyament especialitzat i va assegurar que «una llengua que sigui apta per a tots els usos necessita terminologia, i el fet de transmetre coneixement en una llengua, li dóna prestigi a la mateixa llengua». La que fou també directora del Termcat va insistir en la necessitat que té una llengua minoritzada de, per una banda, produir coneixement en la pròpia llengua i, per l´altra, desenvolupar un treball acurat de terminologia per tal que la incorporació de manlleus no sigui massiva ni inconscient i que no esdevingui un escenari de diglòssia.

Per últim, Cabré va destacar que la terminologia treballa per a l´ús social de la llengua i va centrar el focus en la implantació. «El punt més important és la difusió», va manifestar. Així mateix, va apuntar que «una llengua que importa terminologia i que no produeix coneixement necessita arribar a temps per a avançar-se a l´rarelament d´un terme forà» i va adelantar que l´IEC treballa en un projecte (Guaita) per a buscar els nous termes abans que s´implanten socialment.

La jornada conclogué amb les experiències de treball del propi Termcat, del Centro Vasco de Terminología y Lexicografía i del Servizo de Terminoloxía de Galicia (Termigal), els representants dels quals aportaren les reflexions sobre les necesitats terminològiques d´una societat global i sobre el fet concret de l´activitat terminològica en la llengua gallega.