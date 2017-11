Una proposta de 187 termes de l'esport i de la cervesa

La Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua proposarà al ple de la institució d´este mes de novembre un seguit d´unitats terminològiques quefan referència a la indústria de la cervesa i de l´esport, tal i com indicà ahir el president de la Secció, Artur Ahuir.

En este sentit, destaca, i així ho va fer el propi Ahuir, que de les 187 unitats terminològiques proposades, 99 provenen del treball previ fet pel Centre de Terminologia de Catalunya (Termcat) i d´altres 88 són conseqüència del buidatge de diverses fonts, com ara els serveis lingüístics de diverses universitats i el fons documental elaborat per la pròpia indústria cervesera en diversos contextos lingüístics.

A este respecte, Ahuir va descriure com un esport creat per un valencià s´ha convertit en una eina de normalització de la llengua i que arriba a milers d´escolars de secundària. Es tracta del colpbol, un esport inventat pel professor d´educació física Juanjo Bendicho i que es practica de forma majoritària en els instituts valencians per al voltant de 10.000 escolars.

Les unitats terminològiques proposades per la Secció de Terminologia i Assessorament Lingüístic de l´Acadèmia Valenciana de la Llengua passarán a format part del corpus del Portal Terminològic Valencià una volta aprovats pel ple de la institució normativa valenciana. Darrerament, si així ho acorda en un altra sessió el ple en funció del seu ús i acceptació, podrien passar a formar part del Diccionari Normatiu Valencià.

Pel que fa al portal i al conveni signat entre l´Acadèmia Valenciana de la Llengua i el Centre de Terminologia de Catalunya (Termcat), des de la secció valenciana s´han proposat al voltant de 3.000 unitats terminològiques per a que siguen adoptades.

En el marc de la seua activitat, la secció de terminologia de l´AVL ha elaborat propostes de diferents àmbits, en relació als esdeveniments socials de rellevància que s´han donat en l´àmbit de la llengua valenciana. Així, s´ha elaborat un corpus de termes gastronómics per la denominació de València com a capital mundial de l´Alimentació Saludable, o es va proposar en el seu moment un vocabulari de termes nàutics com a resposta a la celebració de la Copa de l´Amèrica. El mateix ha ocorregut amb l´esport i el joc de pilota o, recentment, arran d´un conveni amb la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.