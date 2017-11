L'AVL lliura hui els premis del I Concurs d'Escriptura en Valencià per a alumnes d'ESO

Judit Villanueva Ferrer, de l'Àgora Lledó Internacional School, de Castelló; Marina Ferrer Pérez, del Col·legi Nostra Senyora del Carme, d'Oriola, i Marc Forcadell Mascaròs, de l'IES la Vall de Segó, de Benifairó de les Valls, són els alumnes finalistes del I Concurs Escolar d'Escriptura en Valencià, convocat per primera vegada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb col·laboració d'Àmbit Cultural de El Corte Inglés, Caixa Popular i Bioparc València.

El veredicte definitiu del jurat, format pels acadèmics Ramon Ferrer, Verònica Cantó i Alfons Vila, es coneixerà hui en el transcurs de la Jornada de Portes Obertes, que tindrà lloc en el monestir de Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana i de l'AVL.

L´alumne i el centre guanyador del primer premi, patrocinat per l´AVL, rebran 2.000 euros; el segon, patrocinat per Àmbit Cultural de El Corte Inglés, té una dotació de 1.500 euros i el tercer, amb el patrocini de Caixa Popular, un valor de 1.000 euros.