L'Associació d'Escriptores i Escriptors Teatrals homenatja Josep Lluís Sirera

L'Associació Valenciana d´Escriptores i Escriptors Teatrals rendirà homenatge a Josep Lluis Sirera el proper dimecres a les 19 hores al claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània. El dramaturg i catedràtic teatral va morir l´any 2015 als 61 anys.

Durant l´acte es podrà gaudir de la lectura dramatitzada de la seua peça inèdita, Onze Dríblings i un Offside, dirigida per Xavier Puchades, i interpretada per Àngels Fígols, Alejandra Garrido, Begoña Tena, Pau Gregori, Carla Chillida i Jesús Muñoz. A més, es recuperarà un fragment de la peça El dia que Bertolt Brecht va morir a Finlàndia, coescrita amb el seu germà Rodolf Sirera, gràcies a la participació de CRIT companyia de teatre. També s´interpretarà en directe diferents temes musicals, escollits per Remei Miralles, amb versions del music Ona Nua i cantades per Carla Chillida, Begoña Tena i Mireia Marí. Es farà especial menció a El cant de la Sibil·la, ja que els estudis realitzats per Josep lluis sobre la música i el teatre medieval valencians foren decisius en la recuperació d´este cant litúrgic.