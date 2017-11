Catarroja i l'art emparellat

La Catarroja agrícola, pesquera i arrossaire, la triada bàsica de l´ecosistema, és també un terreny fronterer de la història d´una llegenda roja, d´una Albufera d´aigua dolça on si fa sol per la nit practiquen la poesia emparellada i el Salt del llop, un diàleg a les paraules i una revista, que donen mostra de la fluent activitat a les lletres alimentades dels aiguamolls per la llum que calfa fins i tot dins els arxius o tal vegada sobretot.

Catarroja es troba aquestos dies en la recta final d´un seguit d´activitats culturals al voltant del lliurament dels Premis Vila de Catarroja, que fan 37 edicions, els guanyadors dels quals es donaran a conèixer demà. Un esdeveniment que és la història d´una recuperació amb resultats. Com explica el regidor de Cultura i alcalde, Jesús Monzó, «des de 2015 els hem recuperat i ampliat després de l´època de la crisi i el govern del PP». I així, al premi Benvingut Oliver de narrativa i de narrativa juvenil, cal afegir el de fotografia, de poesia, el de pintura Milagros Mir, i també, de la beca d´estudis locals que, en mans de la guanyadora de l´any passat, Noelia Rangel, ha tret a la llum, a partir d´un llibre de notari, un fet històric del qual no queda constància física però sí documentació: l´existència d´un retaule de Joan Reixac, considerat el principal pintor valencià del XV. Un pintor del rei Joan II que va pintar un Sant Sebastià, protector front a la pesta, mateixa figura que, en mans del seu mestre Jacomart, encarna la imatge del cavaller Ausiàs March.

Entre les activitats, hui és el torn del cicle Dos poetes com nosaltres, poesia emparellada amb perfum estellesià, que té previst, a les 19 h, al TAC, la intervenció de dos catarrogins; Berna Blanch, fundador del cercle Argila de l´Aire, editor de Diàfora,i Imma Máñez, que llegiran amb dos veus el mateix art en un acte també homenatge a Marc Granell, que hui presenta al Rector Peset la seua Poesia completa 1976-2016, editada pel Magnànim. Almenys, així ho deia Máñez, que amb Totes les meues dones va guanyar el premi 2016 que duu el nom del poeta, una obra en la qual recorre la mirada de la dona des de la figura de la filla, la mare, la companya, l´amant... i com diu ella mateixa, «tres dones i un riu, Teresa, un camí». I amb la lluna creixent.