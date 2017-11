Si eres Niñerola, eres de Picassent

El més major tenia 94 anys i el més xicotet, 2 mesos. Eren 106 persones i totes elles tenien una cosa en comú: el seu primer o el segon cognom era Niñerola. Després d'una primera trobada l'any passat a Benidorm, els més d'un centenar de persones «Niñeroles»o «Ninyeroles» decidiren celebrar la seua segona cita el passat cap de setmana a Picassent, lloc on situen l'origen del seu cognom, el que comparteixen i que abans pensaven que era aïllat.

«Tot s'originà com una broma, vàrem començar a buscar a les xarxes socials a gent amb el nostre mateix cognom perquè sempre ens havien dit que era molt estrany i va resultar que eren molts més del que pensàvem», conta María José Niñerola, una de les organitzadores de la trobada. «Vàrem ser tres persones les que iniciaren les accions per a poder conèixer a la família extensa», apunta María José, que va nàixer a València, es crià en Alacant i viu a Sevilla. Els membres d'aquesta gran família habiten en diferents parts de la península. Encara que saben que els seus orígens estan en la província de València, sobretot en Picassent, moltes de les famílies viuen a Alacant, Castelló i fins i tot altres comunitats com Madrid o Andalusia.

El dissabte 25 la família sencera arribà al municipi de Picassent.

L'alcaldessa, Conxa Garcia, els va donar la benvinguda a la població i els va explicar diversos aspectes del poble, entre ells, l'existència d'un antic poblat anomenat Niñerola ubicat a uns 7 km de Picassent, el qual després de la reconquesta passà a formar part de la localitat. Així mateix, María José Niñerola va mostrar el seu agraïment per la rebuda. «A Picassent ens hem sentit com a casa i com a la gran família que som». A més, mostrà l'interès dels participants en la trobada per indagar en els orígens del seu cognom i expressà la seua satisfacció per poder visitar llocs emblemàtics del poble que s'anomenen també Niñerola. «Gràcies als documents històrics als quals hem pogut tindre accés hem conclòs en què ací, a Picassent, hi havia un poblat que s'anomenava Niñerola i que creguem, va acollir l'origen d'aquesta rama familiar».

A més, explica que una vegada han pogut parlar amb els seus parents, s'han adonat que també hi ha una gran part d'aquesta «saga» a Casinos.

Posteriorment a la recepció a l'ajuntament, els visitants aprofitaren per conèixer aquest poblat, ara fet una Masia, la Masia Niñerola. A més, també feren una passejada per la seua Pinada, ubicada al Paratge Natural del Clot de les Tortugues des d'on pogueren gaudir de les vistes de les muntanyes, entre elles, les canteres d'on prové l'alabastre amb el qual es va esculpir la façana del Palau del Marqués de Dos Aigües. «Quan vàrem saber que fins i tot la façana del castell del Marqués de Dos Aigües provenia del poblat, vàrem voler conèixer un poc més i visitarem el palau amb una guia», afirma María José.

L'any proper tornaran a trobar-se a Cox, a Alacant.

«Com comencen a aparèixer nous Niñerola podem ser molts...» bromeja María José. El que està clar és que aquestes trobades de familiars llunyans han fet que les distàncies s'acurten i la família s'engrandisca.