Dramaturgs valencians participen a Atenes en la II Mostra de Teatre Espanyol els dies 15, 16 i 17

Dramaturgs valencians com José Sanchis Sinisterra, Ana Millás Mascarós, Antonio Cremades, Maruxa Duart o Antonia Bueno formen part de l'embaixada teatral espanyola que protagonitza a Atenes (Grècia) la II Mostra de Teatre Espanyol. La cita és els propers dies 15, 16 i 17 de desembre i textos sobre igualtat de gènere, violència, emigració, pobresa, homofòbia... estan presents tant en les obres que van a reprsentar-se com en les ponències d'alguns dels autors.

En aquesta tasca d'aproximació a un teatre social participen 34 dramaturgs procedents de tota la geografia espanyola: Raúl Hernández Garrido, Pedro Víllora, Luis Fernando de Julián, Alberto Tola, Eva Hibernia, Adolfo Simón, Aurora Mateos, Ester Bellver, Néstor Villazón, Ozkar Galán, Pilar Zapata, Tomás Afán, Ramiro Pinto, Débora Pol, Rogelio San Luis, Pablo Canosales, Roberto Gª de Mesa, Andréa Revilla, Carmen Losa, Concha Gómez, José Moreno Arenas, Juan Gª Larrondo, Luis Miguel González Cruz, Pedro Montalbán Kroebel, Salvador Enríquez, Eva Redondo, Diana de Paco, Antonio Miguel Morales, Pepe Caballero i els ja esmentats Sinisterra, Duart, Millás Mascarós, Cremades i Bueno.

«Volem mostrar un teatre actual on allò humà és protagonista. Es tracten temes diversos entre els quals s'accentuen les temàtiques sobre la igualtat de gènere, la violència, l'emigració, la pobresa o l'homofòbia», expliquen. Durant els tres dies que dura la mostra es celebraran tallers, conferències o xerrades temàtiques on intervindran: el divendres dia 15: Eva Hibernia, De la dramatúrgia a la posada en escena; Luis Fernando de Julián, Claus per a una dramatúrgia social; Alberto Tola, Els signes teatrals en la dramatúrgia; Ozkar Galán amb El pas dramàtic de la persona real al personatge fictici; Pedro Víllora, El procés d'adaptació dels clàssics: La vida es sueño; Antonio Morales Montoro, De l'acció dramàtica a l'acció ciutadana; Roberto Garcia de Mesa, Les situacions límits, del text a l'actor; José Moreno Arenas, Les puces dramàtiques i la participació del públic en l'obra dramàtica, i Pablo Csanosales, Escrivint sota situacions límit. Dissabte dia 16 hi haurà una taula rodona on participaran Víllora, Tola, Hibernia, Hernández Garrido, De Julián, Duart, Zapata, Galán, Moreno Arenas, García de Mesa, Morales i Canosales, segons han explicat des de l´organització de la mostra. Durant els tres dies del festival es representaran unes 40 obres de diferent durada. La xativina Maruxa Duart, columnista habitual de Levante-EMV, estrenarà la peça Un hueco de luz.



Recolzament de les institucions

El professor Stil Rodarelis, de la Universitat del Peloponès, és el director i màxim responsable del festival, impulsat des de la base del seu anomenat teatre social i amb una tendència a reclamar dels participants textos amb preocupacions humanes contemporànies. Les institucions que li donen suport són l'Institut de Cervantes d'Atenes; la Universitat del Peloponès; la Cámara de Comercio de España; la Secretaria d'Estat d'Igualtat de Gènere i la Sociedad General de Autores de España, SGAE.