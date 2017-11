Burjassot acull la mostra MoMeNTS ArT d´integració de persones amb diversitat

Moments Art DaNSa & TeaTre i la Universitat de València inauguren hui l'exposició fotogràfica Moments Art, 20 anys dansant en la diversitat, amb motiu del Dia Internacional de les persones amb diversitat. L´exposició es podrà visitar a la Facultat de Farmàcia del Campus Burjassot.

MoMeNTS ArT, vint anys dansant en la diversitat és una retrospectiva fotogràfica d'aquesta companyia de dansa integrada per apersones amb diversitat funcional i malaltia mental, que desenvolupa la seua labor creativa i artística des de l'any 1997 en la ciutat de València. En el seu 20 aniversari vol mostrar al públic part del seu catàleg d'imatges per compartir-lo des d'una altra visió. Durant aquestos anys han rebut distincions, entre elles, Premi als Joves Emprenedors 1997, a la Innovació Pedagògica 1998, a la Integració Social 2009 i al millor espectacle de Dansa 2015.

Fotògrafs com Eva Máñez, Jorge Bellver o Jesús Amable, i d´altres anònims reflecteixen la potència de l'art en la diversitat, sense etiquetes, directe i vertader. Moments Art, dirigit per Juanjo Rico, ha participat en coproduccions amb Anglaterra, Eslovàquia, Bulgària, Israel, el Marroc, França, Rússia, Alemanya, Turquia i Estats Units. El seu treball actiu com a precursors del teatre i la dansa integrada, els fa ser un referent. És la primera companyia professional del seu gènere a la Comunitat i han actuat en tot el panorama nacional i internacional del circuit teatral normalitzat.