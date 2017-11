L´Institut Confucio de la Universitat de València celebra el seu desè aniversari

L'Institut Confucio de la Universitat de València (ICUV) ha celebrat el seu desè aniversari de presència cultural ininterrompuda a la Comunitat Valenciana. El Saló d'Actes de la Facultat de Filologia, Comunicació i Traducció es va convertir en un gran espai cultural xinès amb un intens programa d'activitats i exhibicions culturals baix el lema Celebrem deu anys, deu fites.

La benvinguda als assistents es va dur a terme a través d'una exhibició de cal·ligrafia geganta, obra d´Adan Liu, col·laborador habitual de l'ICUV, que va oferir els seus traços utilitzant els anomenats «quatre tresors de l'escriptori xinés»: pinzell, tinta, paper i tinter. La dansa del lleó va atraure els assistents per a culminar amb la cerimònia del bateig d'un nou lleó en la família, que augura la bona sort. Els lleons són defensors de la llei i protectors dels edificis sagrats, emblemes de valor i energia, complements indispensables de la saviesa. L'expert internacional del grup Hong Teck Spain, Santi Valls, va ser l´encarregat d´aquesta cerimònia sorpresa que mai abans s'havia vist a València.

Diverses professores de l'Institut Confucio, especialistes en didàctica de la llengua i que provenen de la Universitat Normal del Nord-est (Changchun, capital de la província de Jilin), van participar al costat d'altres estudiants xinesos a València en aquesta jornada amb un concert d'instruments tradicionals xinesos. En concret es van poder escoltar composicions amb l'erhu, instrument de dues cordes i que es toca amb arc al qual també se li coneix com violí xinés; dizi, flauta transversal de fusta de canya de bambú; i el guzheng, instrument musical de cordes que pertany a la família de les cítares.

El públic es va delectar amb exhibicions de les tradicionals arts marcials xineses: taichí i wushu. L'escola Tantien va realitzar una exhibició de taichí: bellesa i equilibri de moviments físics acompassats a la música. El wushu és un esport de contacte complet derivat de les disciplines marcials, i el grup del centre Shaolin de València va demostrar les seues competències en aquest art amb acrobàcies i disciplina física.

El director de l'Institut Confucio, Vicente Andreu, va expressar la gratitud d'aquest centre de la Universitat de València, i de tot el seu equip, «per aquestos deu anys d'estreta col·laboració amb la societat valenciana. Cada vegada augmenta més la demanda de coneixement per la llengua, la cultura i la societat xineses de la Comunitat Valenciana -va dir- i l'Institut Confucio seguirà sent el millor ambaixador de la mil·lenària civilització en la nostra terra i servirà de nexe d'unió amb els països de Llatinoamèrica».

En aquesta temporada la matrícula de l'Institut ha rondat el miler d'estudiants interessats per la llengua xinesa. Per les seues aules, en aquests deu anys, han passat uns 5.000 estudiants, dels quals 3.000 s'han examinat per a obtenir els diplomes dels exàmens oficials.

L'ICUV està considerat Institut Confucio Model per part de la seu central d'Hanban, un distintiu de qualitat que només ostenten 15 dels més de 500 instituts a tot el món. El passat mes va ser guardonat per la Generalitat amb la Distinció al Mèrit Cultural 9 d´Octubre. El centre és editor, així mateix, de la revista bimestral bilingüe espanyol-xinés Institut Confucio des de la seua primera edició, apareguda el juliol del 2010, per al món hispanoparlant i encarregat del repositori digital en la web i dispositius mòbils de totes les revistes de la sèrie en els seus onze idiomes.