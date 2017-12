Per afavorir l´intercanvi de riquesa cultural, a cada trobada tenen lloc lectures públiques d´obres literàries. En aquesta ocasió, a l´ambaixada de Lituània a París, es va llegir un fragment de la novel·la «La promesa de l'alba» de l'autor franc-lituà Romain Gary, la narració d´un amor per Valentine sense fingiments, que va inspirar les obres L´educació europea i alguns capítols de La companyia dels homes. És el relat d´un Gary boig amb la seua xancla de goma i del seu amic Émile Ajar, tots dos amics de Malraux i Camus, poliglotes, herois de guerra, homenatjats a Jerusalem i sempre en pos de l´alta cultura francesa i la crítica literària més dogmàtica. Es va llegir en francès, lituà, valencià i castellà i romanès. L'autor valencià, encara per decidir, es llegirà en octubre de 2018 a València.