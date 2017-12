Diputació rehabilita el forn de pa d´Alpuente com a seu del Museu Etnològic

Després d'un període de renovació, el Museu Etnològic d'Alpuente ha tornat a les agendes culturals. L'espai és una mostra del treball col·lectiu dels habitants del municipi per a millorar les condicions de vida, i aquest caràcter comunitari impregna la configuració del centre expositiu. Des dels seus orígens, l'espai ha comptat amb una important participació dels veïns d'Alpuente, que no solament han recollit un significatiu nombre d'objectes per al museu, sinó que ha participat en la configuració del missatge del mateix. El Museu Valencià d´Etnologia, dependent de la Diputació de València, ha posat a disposició un equip de tècnics, que al costat del personal d'ajuntament han configurat el projecte. Durant l´acte d´inauguració, el diputat Xavier Rius ha subratllat que «una societat que mostra el seu compromís amb el patrimoni i la seua identitat mai retrocedeix» mentre que Alicia Pérez, alcaldessa d´Alpuente, ha destacat que amb la reobertura del Museu Etnològic «culmina un projecte en el que s´ha treballat durant els darrers 15 anys».

El Museu Etnològic d'Alpuente és un museu local concebut per a la conservació i difusió del patrimoni. Naix a la fi dels anys 70 a través de l'Associació d'Amics d'Alpuente, que promou la donació dels primers objectes, juntament amb la col·laboració del consistori, que compra i rehabilita el forn de pa del segle XIV per a la seua seu.

Quasi quatre dècades després ha sigut sotmès a una profunda renovació. La societat canvia i les formes d'exposar també, i per açò el centre ofereix un nou discurs, modern i atractiu, sense obviar el caràcter evocador i representatiu d´aquest tipus de museus.

L'exposició mostra objectes habituals en els museus etnològics d'una manera diferent, centrada en l'organització col·lectiva de la societat d'Alpuente, nascuda de la necessitat d'explotar un mitjà dur i d'abordar treballs que superaven les capacitats individuals, tot açò en una economia de subsistència. Sobre aquestes bases, s'estructuren els sistemes de transformació dels recursos i de manteniment dels espais comunals. El nou discurs del Museu Etnològic pretén posar en auge aquestos valors, espais i festes del municipi i els seus llogarets, per a convertir-se en un espai identitari, de dinamització social i cultural de tot el seu territori.