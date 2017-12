L´Aula de Cinema de la Universitat reivindica segones parts de pel·lícules d´èxit

La programació de l´Aula de Cinema de la Universitat de València conclou amb dos nous cicles. El programa dels dimarts al Rector Peset reivindicarà segones parts de pel·lícules exitoses que, per diversos motius, no van tindre l´èxit de la seua predecessora. Per la seua banda, els dijous al Palau de Cerveró es podrà veure un cicle amb l´esport com a fil conductor, en el seu vessant social i polític.

El cicle de les segones parts comença hui amb la projecció de Pesadilla en Elm Street 2: La venganza de Freddy (Jack Sholder, 1985), continuació de l´exitosa cinta de terror de Craven. La següent serà dimarts 12, amb Batman vuelve (Tim Burton, 1992), seqüela amb la qual va intentar repetir l´èxit del primer Batman (1989). Dimarts 19 es tancarà el amb El exorcista 2: el hereje (John Boorman, 1977), cinta que hagué de lidiar amb l´enorme impacte cultural que va suposar el filme de William Friedkin de 1973.

La programació del cicle sobre esport es va iniciar amb La soledad del corredor de fondo. La següent sessió, dijous 14, serà Red Army (G. Polsky, 2014), que indaga sobre com el règim de la Unió Soviètica va utilitzar l´equip d´hoquei com a eina de propaganda política. El cicle finalitzarà el 21 amb Evasión o victoria (J. Huston, 1981), un clàssic que junta a estreles de la pantalla com ara Stallone o Michael Caine amb llegendes del futbol com Pelé en una història de reivindicació de la lluita contra l´opressió representada com un partit entre presos d´un camp de concentració nazi i una selecció alemanya.