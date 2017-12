Sembrar el dubte raonable

Les preguntes de sempre sobre la natura humana; diferents prismes per a les mateixes reflexions, el teatre el de sempre, nous intèrprets, un autobús enlloc amb la raó i el dubte, la controvèrsia, i una llavor per seguir representant allò que és l´ésser humà amb l´esperança de millora. Era, anit, l´estrena de Un dubte raonable, que Assaig, Grup de Teatre de la Universitat de València, interpretava a la sala Matilde Salvador baix la direcció de Pep Sanchis com una de les activitats dels alumnes del taller de teatre permanent de segon nivell 2016-2017.

L´obra és Twelve Angry Man (Dotze homes sense pietat), que encara es podrà veure hui i el 7 de desembre: un clàssic de l´escriptor de Manhattan, Reginald Rose, que es va estrenar el 1954 a la televisió, traslladada al teatre en el 57 el mateix any que Lumet va fer la versió per a cinema amb Henry Fonda.

«Han passat 60 anys i ha passat alguna cosa respecte la justícia?, hem avançat en alguna cosa? ara tenim ordinadors, moltes inversions, però hem canviat, continua l´hipocresia?», es preguntava Sanchis.

L´obra original, ambientada a Nova York, segueix els membres d´un jurat que reben l´encàrrec de jutjar un adolescent acusat d´haver matat el seu pare, un crim amb la possibilitat de la pena capital. Onze estan convençuts que és culpable. Només un membre del jurat creu en la seua innocència i és el que sembra el dubte raonable, enfrontant els prejudicis uns psicològics, altres educatius, lògics i de deducció davant l´angoixa de la racionalitat i l´objectivitat.

Sanchis ha revisat el text a partir d´una pregunta: I si part del jurat foren dones?. La conclusió a la qual han arribat és que «tant homes com dones cauen en els mateixos errors». Una reflexió, també, al voltant «de la justícia i la injustícia, la mediocritat davant un fet tan greu com una condemna a mort. Què passa en l´ésser humà perquè siga just o injust; quines són les dificultats per deliberar correctament?; són els diners els que decideixen la pena?; qui són els advocats defensors?; estem deixant de costat l´humanitat?; l´hem tinguda en algun moment?». Tot preguntes.