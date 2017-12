La Beneficència anuncia el Nadal a ritme de folk

L´Àrea de Cultura de la Diputació de València va presentar anit El Nadal del poble (Mésdemil, 2017), un disc recopilatori de nadales tradicionals valencianes versionades per a l´ocasió per grups de folk i música tradicional actuals. El projecte, llançat per la Unitat de Normalització Lingüística, vol recuperar i fer arribar a tots els racons del territori aquest repertori de cançons populars. El compacte ha comptat amb la compilació i selecció del crític musical Josep Vicent Frechina, el disseny de Daniel Olmo, d´Estudi Grafema, i producció musical a càrrec de Mésdemil, segell discogràfic especialista en música actual. L´acte de presentació va comptar amb les intervencions del diputat de Cultura, Xavier Rius; la cap de la Unitat de Normalització Lingüística, Immaculada Cerdà; i el compilador del disc, Josep Vicent Frechina. A més, es va poder gaudir de l´actuació d´alguns dels grups participants al disc: Arrop i Talladetes, Trompa i Fil, Xavier de Bétera i Jonatan Penalba

Aquest és el tercer CD que la Diputació dedica al repertori nadalenc valencià, després de Done´m l´asguilando! i Ara ve Nadal. En aquest sentit, El Nadal del poble, versionat pels intèrprets i formacions de música folk més importants del panorama actual, és una segona oportunitat per a una col·lecció de cançons que fins no fa molt ressonaven pels carrers.