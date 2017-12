Bandes sonores i nadales en un concert a benefici de Fuvane, fundació de rehabilitació neuronal

Aquest divendres a les 11.30 h en el Palau de la Música se celebra el concert de bandes sonores i cançons nadalenques Cinema per a Escoltar a benefici de la Fundació Valenciana per a la Neurorehabilitación (FUVANE), que duu a terme un mètode de rehabilitació neuronal dirigit a xiquets/as i adolescents amb paràlisi cerebral i patologies afins

El concert està organitzat per la València Film Orchestra, agrupació de músics voluntaris de fins a 15 països diferents, composta per 21 estudiants de la Berklee College of Music i 43 músics professionals de la Societat Musical d'Alboraia, la Universitat Politècnica de València i el Conservatori de Música, i tindrà, per primera vegada, la participació d'un cor: el Berklee València Singers. Andrés Ayala serà el director principal, John C. Leavitt, el director de la coral i Shana Swayne, la directora executiva. Com a directors convidats actuaran Thiago Cossi i Fernando Furones. El repertori es dividirà en dues parts. La primera estarà composta per bandes sonores emblemàtiques del món del cinema de compositors com John Williams, Alan Menken, Hans Zimmer o Danny Elfman i tindrà un marcat component nadalenc amb pel·lícules com La Bella i la Bèstia, El Rei León, Malson abans de Nadal o Star Wars: El Despertar de la Força.

