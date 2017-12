«Los Silos» ajuda amb música als herois de la Síndrome Phelan-McDermid

L´Agrupació Musical «Los Silos» de Burjassot oferirà el diumenge un concert solidari al Palau de la Música (18.30 h), amb la participació de les seues bandes simfònica i juvenil, del seu Cor i dels alumnes de l´escola, amb la finalitat de recaptar fons per a l´Associació de la Síndrome Phelan-McDermid. «La música ajuda als herois» és el lema del concert en el qual s´interpretaran obres de compositors valencians com J. Suñer. La seua obra «Vasa» serà interpretada per la Simfònica, dirigida per Javier López. La resta d´obres seran: «Santiago, Capitàn Abencerraje», de S. Gómez; «Habanera», de M. Penella; «Alma de Dios», de J. Serrano, i «Taj Mahal», de H. Chinesta. Les tres primeres comptaran amb la participació de la Coral «Los Silos» de l´agrupació musical.

La banda juvenil, amb la direcció de José C. Vidal, participarà també a l´esdeveniment, una formació en la qual participen els alumnes més joves de l´escola, que compta amb més de 350 educands. La seua intervenció es realitzarà amb la participació d´una coral formada pels alumnes més xicotets.