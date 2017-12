Vilamarxant, amb la clàssica contemporània

El diumenge la música clàssica serà la protagonista a la Casa de la Cultura de Vilamarxant. Harmonie Ensemble-Orchestra actuarà, a les 19 h, baix la direcció de Pascual Cabanes; un grup format per músics de la província de València, principalment del Camp de Túria.

El repertori que interpretaran duu per nom «Contemporanis del nostre segle» i el director convidat és Andrés Valero-Castell, natural de Silla, format als conservatoris de València i Múrcia, títol en 8 especialitats, amb quatre Mencions d´Honor i Premi Extraordinari en Composició, matèria de la qual és catedràtic al Joaquin Rodrigo; un professional que en la temporada 2015-16 va ser nomenat Director titular de la Banda Municipal de la Corunya. Un home respectat al món musical, les seues obres s´han interpretat a bona part d´Europa, als Estats Units, Argentina, Colòmbia, el Japó, Corea, Singapur o Hong Kong. De fet, la seua versatilitat l´ha portat a abordar projectes com l´enregistrament d´un DVD amb el grup de rock 'Barón Rojo'.

El programa estarà integrat per 6 obres que serveixen com a panoràmica de la trajectòria del compositor, que abasten un període de quasi 20 anys. «Variacions sobre un tema de Vivaldi» (2005), «Romance del Duero» (2011), sobre un poema de Gerardo Diego, o «Polifonia d´Identitats» (2005), seran algunes de les obres d´un concert que tindrà com a solistes convidats el músic Juan Ángel Moltó i la soprano Alexia Vázquez de Prada. També, «Boccheriniana» (2012), una fantasia sobre la «Música nocturna de Madrid» de L. Boccherini, adaptada especialment per la plantilla d´Harmonie Ensemble.

El concert forma part del «Cicle Harmonie» que està duent-se a terme, a més d´a Vilamarxant, a Llíria, la Pobla de Vallbona i l´Eliana, fins a maig de 2018 i 8 actuacions.